SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС: видео

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

На борту корабля находятся четверо астронавтов: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

Капсула успешно отделилась от второй ступени ракеты и, по словам члена команды SpaceX, достигла «номинального вывода на орбиту». Это означает, что капсула в настоящее время движется по правильной траектории на пути к МКС.

Экипаж пристыкуется к МКС во вторник около 07:00 по московскому времени и останется на станции на полгода.