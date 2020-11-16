Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Кельты: расцвет и падение
Космос

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС: видео

National Geographic Россия
16 ноября 2020
Crew Dragon
Фото: NASA
Экипаж корабля прибудет на станцию во вторник.

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

На борту корабля находятся четверо астронавтов: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

Капсула успешно отделилась от второй ступени ракеты и, по словам члена команды SpaceX, достигла «номинального вывода на орбиту». Это означает, что капсула в настоящее время движется по правильной траектории на пути к МКС.

Экипаж пристыкуется к МКС во вторник около 07:00 по московскому времени и останется на станции на полгода.

В мае SpaceX завершила демонстрационную миссию, показав, что она может доставить астронавтов на МКС и благополучно вернуть их. NASA 10 ноября объявило, что сертифицировало созданную SpaceX систему доставки астронавтов на МКС и обратно.

Crew Dragon — первый в истории и пока единственный в мире частный космический корабль, который выполняет коммерческие пилотируемые запуски по контрактам с государственными структурами.

Узнайте, как первое в истории селфи, сделанное в космосе, продадут на аукционе.

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Вопросительный знак, вопрос

Кто ты из Медовой долины: тест на знание жизни зверей для наших юных читателей

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!