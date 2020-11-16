SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС: видео

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
На борту корабля находятся четверо астронавтов: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
Капсула успешно отделилась от второй ступени ракеты и, по словам члена команды SpaceX, достигла «номинального вывода на орбиту». Это означает, что капсула в настоящее время движется по правильной траектории на пути к МКС.
Экипаж пристыкуется к МКС во вторник около 07:00 по московскому времени и останется на станции на полгода.
Resilience rises. 🚀— NASA (@NASA) November 16, 2020
The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt
В мае SpaceX завершила демонстрационную миссию, показав, что она может доставить астронавтов на МКС и благополучно вернуть их. NASA 10 ноября объявило, что сертифицировало созданную SpaceX систему доставки астронавтов на МКС и обратно.
Crew Dragon — первый в истории и пока единственный в мире частный космический корабль, который выполняет коммерческие пилотируемые запуски по контрактам с государственными структурами.
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