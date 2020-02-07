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Космос

SpaceX запустил BlaBlaCar для спутников

07 февраля 2020
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Миссия по запуску одного из спутников Starlink (ракета-носитель Falcon 9)
Фото: Official SpaceX Photos / flickr.com
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Миссия по запуску спутника Arabsat 6A (ракета-носитель Falcon Heavy)
Фото: Official SpaceX Photos / flickr.com
Цены начинаются от $1 000 000.

Новая услуга SpaceX, анонсированная еще в прошлом году, подойдет прежде всего для компаний, желающих вывести на орбиту Земли небольшие спутники. Как отмечает TechCrunch, сервис сделает отправку грузов на орбиту намного более доступной. Им могут воспользоваться организации, у которых нет бюджета, чтобы забронировать целую ракету — подобный запуск стоит свыше $60 000 000.

Цены на услуги SpaceX начинаются от $1 000 000. За эти деньги компания отправит на солнечно-синхронную орбиту груз весом до 200 кг. Каждый килограмм сверху обойдется в $5 000. Пользователи сервиса могут также выбрать желаемую орбиту для груза: помимо солнечно-синхронной доступны околоземная и геопереходная.

При заполнении заявки необходимо дополнительно указать тип порта, характеристики груза, окно запуска, вариант страховки и ряд других опций, а также подтвердить отсутствие ограничений ITAR (правила международных перевозок вооружений США). Запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить раз в четыре месяца. Для бронирования места на ракете пользователям необходимо указать вес груза и версию ракеты-носителя, а также желаемую дату запуска. Для подтверждения бронирования необходимо заплатить $5 000 в качестве аванса.

Первые полеты запланированы на июнь 2020 года. Запуски будут осуществляться с мыса Канаверал и с территории космического центра Кеннеди во Флориде, а также с базы Ванденберг в Калифорнии. Использоавться будет ракета-носитель Falcon 9.

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