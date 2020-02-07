SpaceX запустил BlaBlaCar для спутников

Новая услуга SpaceX, анонсированная еще в прошлом году, подойдет прежде всего для компаний, желающих вывести на орбиту Земли небольшие спутники. Как отмечает TechCrunch, сервис сделает отправку грузов на орбиту намного более доступной. Им могут воспользоваться организации, у которых нет бюджета, чтобы забронировать целую ракету — подобный запуск стоит свыше $60 000 000.

Цены на услуги SpaceX начинаются от $1 000 000. За эти деньги компания отправит на солнечно-синхронную орбиту груз весом до 200 кг. Каждый килограмм сверху обойдется в $5 000. Пользователи сервиса могут также выбрать желаемую орбиту для груза: помимо солнечно-синхронной доступны околоземная и геопереходная.