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Космос

Спираль галактики напоминает фантастический портал между измерениями: фото

Популярная Механика
22 октября 2019
NGC 4380
Фото: ESA/Hubble & NASA, P. Erwin
Снимок галактики NGC 4380 был создан при помощи телескопа «Хаббл».

Полученное космическим аппаратом изображение напоминает кадр из фантастического фильма: галактика закручивается, принимая облик зияющего портала в другое измерение.

Спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной. Это колоссальные скопления, часто насчитывающие сотни миллиардов звезд, имеющие форму плоского диска, в центре которого иногда находится балдж — регион галактики с наибольшей концентрацией звёзд. Именно его обвивают изящные спирали, окутанные туманными тёмными участками космической пыли.

NGC 4380 находится в созвездии Девы. 