Спираль галактики напоминает фантастический портал между измерениями: фото

Полученное космическим аппаратом изображение напоминает кадр из фантастического фильма: галактика закручивается, принимая облик зияющего портала в другое измерение.

Спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной. Это колоссальные скопления, часто насчитывающие сотни миллиардов звезд, имеющие форму плоского диска, в центре которого иногда находится балдж — регион галактики с наибольшей концентрацией звёзд. Именно его обвивают изящные спирали, окутанные туманными тёмными участками космической пыли.

NGC 4380 находится в созвездии Девы.