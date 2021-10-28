«Спитцер» запечатлел красочную туманность-Годзиллу

Космический телескоп Spitzer («Спитцер») был выведен из эксплуатации еще в январе 2020 года, однако данные, собранные аппаратом, до сих пор обрабатываются, и ученым хватит их на много лет.
На этот раз исследователи обратили внимание на красочную туманность — облако газа и пыли в космосе — в созвездии Стрельца, вдоль плоскости Млечного Пути.
Это изображение было сделано в рамках исследования GLIMPSE Survey. Исследователи уверяют, что, приложив немного воображения, вы сможете увидеть на нем очертания Годзиллы.
Звезды в правом верхнем углу (там, где были бы глаза и морда этого космического Годзиллы) находятся на неизвестном расстоянии от Земли, но в пределах нашей Галактики. Яркая область в левом нижнем углу (правая рука Годзиллы), расположенная примерно в 7800 световых годах от Земли, известна как W33.
Если смотреть на эту область в видимом свете, то она будет почти полностью закрыта облаками пыли. Но инфракрасный свет, с которым работал «Спитцер» может проникать через облака, открывая скрытые области, подобные этой.
Синий, голубой, зеленый и красный цвета используются для обозначения различных длин волн инфракрасного света; желтый и белый — это комбинации этих длин волн. Синий и голубой обозначают длины волн, в основном излучаемых звездами; пыль и органические молекулы, называемые углеводородами, выглядят зелеными; а теплая пыль, нагретая звездами или сверхновыми, становится красной.
Все научные данные, собранные «Спитцером» за время его существования, доступны общественности через архив данных «Спитцера», размещенный в Инфракрасном научном архиве IPAC в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене.