«Спитцер» запечатлел красочную туманность-Годзиллу

Космический телескоп Spitzer («Спитцер») был выведен из эксплуатации еще в январе 2020 года, однако данные, собранные аппаратом, до сих пор обрабатываются, и ученым хватит их на много лет.

На этот раз исследователи обратили внимание на красочную туманность — облако газа и пыли в космосе — в созвездии Стрельца, вдоль плоскости Млечного Пути.

Это изображение было сделано в рамках исследования GLIMPSE Survey. Исследователи уверяют, что, приложив немного воображения, вы сможете увидеть на нем очертания Годзиллы.