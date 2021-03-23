Спутник «Арктика-М» прислал первый снимок с орбиты Земли

Первый снимок арктического региона с высокоэллиптической орбиты сделан многозональным сканирующим устройством (МСУ-ГС-М) нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Арктика-М» № 1, сообщают «Российские космические системы», где разрабатывалось съемочное оборудование спутника.

Космический аппарат «Арктика-М» является уникальным для мировой орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. До его запуска ни одна миссия не имела возможности наблюдать Северную полярную шапку в квазинепрерывном режиме. Спутник находится на высокоэллиптической орбите и позволяет выполнять мониторинг арктического региона Земли, недоступного для наблюдения с геостационарных орбит.

Полученные данные — цветосинтезированное изображение в первых трех видимых спектральных каналах. Возможности целевой аппаратуры спутника позволяют вести непрерывную съемку Земли с периодичностью от 15 до 30 минут в десяти спектральных диапазонах (семь из них — инфракрасные). Разрешение на поверхности составляет от 1 до 4 км, а точность измерения температуры подстилающей поверхности достигает 0,1–0,2°С.