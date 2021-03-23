Спутник «Арктика-М» прислал первый снимок с орбиты Земли

Первый снимок арктического региона с высокоэллиптической орбиты сделан многозональным сканирующим устройством (МСУ-ГС-М) нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Арктика-М» № 1, сообщают «Российские космические системы», где разрабатывалось съемочное оборудование спутника.
Космический аппарат «Арктика-М» является уникальным для мировой орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. До его запуска ни одна миссия не имела возможности наблюдать Северную полярную шапку в квазинепрерывном режиме. Спутник находится на высокоэллиптической орбите и позволяет выполнять мониторинг арктического региона Земли, недоступного для наблюдения с геостационарных орбит.
Полученные данные — цветосинтезированное изображение в первых трех видимых спектральных каналах. Возможности целевой аппаратуры спутника позволяют вести непрерывную съемку Земли с периодичностью от 15 до 30 минут в десяти спектральных диапазонах (семь из них — инфракрасные). Разрешение на поверхности составляет от 1 до 4 км, а точность измерения температуры подстилающей поверхности достигает 0,1–0,2°С.
«Наша разработка призвана оказать помощь в решении острой проблемы освоения северных территорий — предоставить актуальную информацию для составления среднесрочных и долгосрочных прогнозов погоды […] Успешные технологические и конструктивные решения, которые мы отработали в этом проекте, найдут применение в будущем при создании ряда перспективных спутников дистанционного зондирования Земли, которые помогут сделать новый качественный скачок в получении спутниковых данных, соответствующих требованиям и ожиданиям современной гидрометеорологии», — говорит Юрий Гектин, главный конструктор направления.
Космический аппарат «Арктика-М» № 1 был запущен 28 февраля с космодрома Байконур, а в начале марта вышел на рабочую орбиту, на которой самая удаленная от Земли точка полета аппарата во много раз превышает ближайшую. Сейчас проводятся летные испытания космического аппарата перед вводом его в эксплуатацию.