Спутник Сатурна Мимас может скрывать целый океан под невероятной толщей льда

Один из многочисленных спутников Сатурна, Мимас имеет диаметр 396 километров и является двадцатым по величине спутником в Солнечной системе, а также самым маленьким известным космическим телом, которое имеет округлую форму из-за собственной гравитации.

По словам ученых, если смотреть на изображения спутника, сделанные космическим оборудованием, там нет никаких намеков на наличие жидкой воды. Однако моделирование, проведенное Юго-Западным исследовательским институтом в Колорадо, предполагает, что заветная жидкость прячется глубоко под ледяным покровом Мимаса.

Измерения, проведенные космическим зондом «Кассини» в 2014 году, показали, что Мимас колеблется при вращении. Это намекает на то, что под 28-километровым слоем льда на поверхности космического тела происходит нечто странное. Исследователи тогда предположили, что под ледяной оболочкой спутника может быть вода, и с тех пор пытались выяснить, возможно ли это.

Приступая к работе, ведущий автор нового исследования Алисса Роден хотела доказать, что у Мимаса не может быть океана, поскольку никаких внешних признаков этого (вроде трещин на поверхности) там нет. Вместо этого исследовательница пришла к прямо противоположному выводу.