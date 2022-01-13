Спутник Сатурна Мимас может скрывать целый океан под невероятной толщей льда

Один из многочисленных спутников Сатурна, Мимас имеет диаметр 396 километров и является двадцатым по величине спутником в Солнечной системе, а также самым маленьким известным космическим телом, которое имеет округлую форму из-за собственной гравитации.
По словам ученых, если смотреть на изображения спутника, сделанные космическим оборудованием, там нет никаких намеков на наличие жидкой воды. Однако моделирование, проведенное Юго-Западным исследовательским институтом в Колорадо, предполагает, что заветная жидкость прячется глубоко под ледяным покровом Мимаса.
Измерения, проведенные космическим зондом «Кассини» в 2014 году, показали, что Мимас колеблется при вращении. Это намекает на то, что под 28-километровым слоем льда на поверхности космического тела происходит нечто странное. Исследователи тогда предположили, что под ледяной оболочкой спутника может быть вода, и с тех пор пытались выяснить, возможно ли это.
Приступая к работе, ведущий автор нового исследования Алисса Роден хотела доказать, что у Мимаса не может быть океана, поскольку никаких внешних признаков этого (вроде трещин на поверхности) там нет. Вместо этого исследовательница пришла к прямо противоположному выводу.
Роден и ее коллеги смоделировали процесс того, как внутренняя часть спутника растягивается и нагревается под действием гравитации Сатурна и как это влияет на внешнюю ледяную оболочку. Исследование показало, что нагрева будет достаточно, чтобы поддерживать целый океан жидкой воды под толщей льда – так глубоко, чтобы ледяная поверхность Мимаса не трескалась.
Измерения «Кассини» физических свойств Мимаса объясняются либо негидростатическим ядром, либо подледным жидким океаном. Сочетание приливного нагрева, вызванного притяжением Сатурна, могло сыграть роль в развитии океана, а также в либрации Мимаса и эксцентриситете его орбиты.
«Океан внутри Мимаса был бы удивительным, учитывая отсутствие сравнимой геологической активности с той, которая наблюдается на других океанических спутниках, таких как Европа и Энцелад. Таким образом, это исследование имеет важное значение для понимания распространенности и идентификации космических тел с океанами.
В нашей Солнечной системе много ледяных спутников, и, если океан может быть на Мимасе, океан может быть и на любом из них», – пишут исследователи.