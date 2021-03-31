Спутники и космический мусор могли повысить яркость ночного неба на 10%

По словам ученых, созвездия спутников и куски космического мусора, вращающиеся вокруг Земли и отражающие солнечный свет, могли осветить наше ночное небо более чем на 10 процентов.

«Мы ожидали, что увеличение яркости неба будет незначительным, если оно вообще произойдет, но наши первые теоретические оценки оказались чрезвычайно неожиданными и, таким образом, побудили нас немедленно сообщить о наших результатах», — говорит Мирослав Коцифай, старший научный сотрудник Словацкой академии наук и ведущий автор исследования.

По словам соавтора исследования Джона Барентина, в отличие от наземного светового загрязнения, этот вид искусственного света можно наблюдать на большей части поверхности Земли.