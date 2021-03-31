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Космос

Спутники и космический мусор могли повысить яркость ночного неба на 10%

National Geographic Россия
31 марта 2021
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Фото: felgari / flickr.com
Ученые поделились предварительной оценкой светового загрязнения, образовавшегося в результате космической деятельности человечества.

По словам ученых, созвездия спутников и куски космического мусора, вращающиеся вокруг Земли и отражающие солнечный свет, могли осветить наше ночное небо более чем на 10 процентов.

«Мы ожидали, что увеличение яркости неба будет незначительным, если оно вообще произойдет, но наши первые теоретические оценки оказались чрезвычайно неожиданными и, таким образом, побудили нас немедленно сообщить о наших результатах», — говорит Мирослав Коцифай, старший научный сотрудник Словацкой академии наук и ведущий автор исследования.

По словам соавтора исследования Джона Барентина, в отличие от наземного светового загрязнения, этот вид искусственного света можно наблюдать на большей части поверхности Земли.

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«Астрономы строят обсерватории вдали от городских огней, чтобы искать темное небо, но эта форма светового загрязнения имеет гораздо больший географический охват», — добавил он.

Исследователи утверждают, что проблема будет только усугубляться по мере того, как в небо будут подниматься всё большее количество спутников. Другими виновниками светового загрязнения являются многочисленные отработанные компоненты, обломки ракет и другой космический мусор.

На прошлой неделе жители западной части Соединенных Штатов могли убедиться воочию, насколько яркими могут быть искусственные объекты. 4 марта ракета Falcon 9 компании SpaceX была запущена в космос для вывода на орбиту очередной партии спутников Starlink. И, похоже, в конце марта ступень ракеты повторно вошла в атмосферу Земли.

SpaceX пытается исправить яркость своих спутников. В прошлом году компания выпустила модель со специальным спутником козырьком для отражения солнечного света.

«Наши результаты предполагают, что гораздо больше людей, чем просто астрономы, могут потерять доступ к нетронутому ночному небу», — говорит Барентин.

Исследователи продолжат изучение светового загрязнения и позже предоставят научные обоснования своей работы.

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