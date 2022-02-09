40 спутников Starlink погибли из-за геомагнитной бури

Спутники были запущены 3 февраля, но уже днем позже их сразил шторм.

3 февраля многоразовая ракета-носитель Falcon 9 запустила 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на намеченную орбиту с перигеем примерно 210 километров над Землей, и каждый спутник достиг управляемого полета, сообщается в блоге SpaceX.

«К сожалению, на спутники, развернутые в четверг, сильно повлияла геомагнитная буря в пятницу. Эти штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение плотности атмосферы на наших малых высотах развертывания. Фактически, бортовой GPS предполагает, что скорость эскалации и сила шторма привели к тому, что атмосферное сопротивление увеличилось на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками», – говорится в заявлении SpaceX.

Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, в котором они двигались ребром (как лист бумаги), чтобы свести к минимуму сопротивление и эффективно «укрыться от бури».

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Как отмечают в SpaceX, попытка вывести 40 спутников из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, провалилась из-за повышенного сопротивления на малых высотах. Все четыре десятка спутников потеряны: они либо уже вошли, либо вскоре повторно войдут в атмосферу Земли, где сгорят без остатка, не достигнув поверхности планеты.

Геомагнитная буря пришла вслед за вспышкой на Солнце 30 января. Солнечные вспышки происходят, когда магнитное поле звезды, которое образует темные пятна на ее поверхности, скручивается и выбрасывает энергию, перегревая поверхность светила. Возмущенные потоки ветра от этого события достигли орбиты нашей планеты 2 февраля.

К настоящему времени SpaceX запустила на околоземную орбиту около 1300 спутников в рамках программы Starlink для раздачи интернета в труднодоступные места Земли.