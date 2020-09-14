Спутники Юпитера горячее, чем должны быть. Вероятно, они согревают друг друга

Именно вычисляя эти собственные частоты, исследователи сделали свое открытие: приливные резонансы Юпитера сами по себе не соответствуют размерам океанов, находящихся на этих спутниках.

Расчеты показывают, что приливные силы Юпитера могли бы создавать резонансные колебания только в том случае, если бы океаны его спутников не превышали пару сотен метров в глубину. Однако считается, что их глубина достигает десятков и сотен километров

Только когда к ним добавляются гравитационные силы от самих лун, приливные силы соответствуют текущим оценкам лунных океанов. Команда считает, что общего приливного нагрева может быть достаточно, чтобы растопить лед и камни внутри лун.

Исследователи отмечают, что теперь у них есть хорошая основа для дальнейшего изучения этого явления, и тот же подход может помочь определить вероятные океанические миры в дальнем космосе.

«В конечном счете, мы хотим понять источник всего этого тепла, поскольку оно влияет на эволюцию и обитаемость многих миров в Солнечной системе и за ее пределами», — заключает планетолог Энтони Тринх, участвовавший в исследовании.