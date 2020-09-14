Спутники Юпитера горячее, чем должны быть. Вероятно, они согревают друг друга

Спутники Юпитера, находящиеся в 778 миллионах километров от Солнца, горячее, чем должны быть. Долгое время считалось, что это дополнительное тепло обеспечивает им сам Юпитер, однако теперь появилась новая гипотеза.
По версии ученых, приливную энергию, которая подогревает подледные океаны и вулканы спутников Юпитера, создает не столько сам Юпитер, сколько соседние спутники.
На данный момент открыто 79 спутников Юпитера, крупнейшими из которых являются Ио, Ганимед, Европа и Каллисто. Ученые считают, что эти четыре луны достаточно теплые, чтобы скрывать под своей поверхностью океаны жидкой воды, а Ио, кроме того, проявляет самую большую вулканическую активность в Солнечной системе.
Приливное нагревание происходит благодаря так называемому приливному резонансу — эти луны по существу вибрируют на определенных частотах, и это явление происходит везде, где есть вода, в том числе на нашей Земле.
Именно вычисляя эти собственные частоты, исследователи сделали свое открытие: приливные резонансы Юпитера сами по себе не соответствуют размерам океанов, находящихся на этих спутниках.
Расчеты показывают, что приливные силы Юпитера могли бы создавать резонансные колебания только в том случае, если бы океаны его спутников не превышали пару сотен метров в глубину. Однако считается, что их глубина достигает десятков и сотен километров
Только когда к ним добавляются гравитационные силы от самих лун, приливные силы соответствуют текущим оценкам лунных океанов. Команда считает, что общего приливного нагрева может быть достаточно, чтобы растопить лед и камни внутри лун.
Исследователи отмечают, что теперь у них есть хорошая основа для дальнейшего изучения этого явления, и тот же подход может помочь определить вероятные океанические миры в дальнем космосе.
«В конечном счете, мы хотим понять источник всего этого тепла, поскольку оно влияет на эволюцию и обитаемость многих миров в Солнечной системе и за ее пределами», — заключает планетолог Энтони Тринх, участвовавший в исследовании.