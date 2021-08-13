Сразу два космических аппарата облетели Венеру: вот как это выглядит

На этой неделе сразу два космических зонда облетели Венеру, выполняя очередные гравитационные маневры для приращения скорости в ходе своих миссий.
К сожалению, как миссия Европейского космического агентства (ESA) Solar Orbiter, ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) BepiColombo не направлены на изучение Венеры, однако оба аппарата зафиксировали пролет вокруг планеты своими вспомогательными камерами.
Solar Orbiter пролетел на расстоянии 7995 километров от поверхности Венеры. Его основная камера постоянно обращена на Солнце, поэтому аппарат лишь зафиксировал пролет вокруг Венеры на большой скорости в черно-белом формате.
BepiColombo нацелен на изучение Меркурия, поэтому его основная камера раскроется, когда аппарат приблизится к этой планете. Тем не менее и этот зонд запечатлел сближение с Венерой.
Несмотря на скудные изображения, которые передали оба аппарата, они все же соберут важные научные данные о магнитной и плазменной среде Венеры. По оценкам исследователей, на обработку этих сведений уйдет несколько месяцев.
Оба аппарата движутся друг за другом и находятся на расстоянии примерно 575 000 километров.
Миссия Solar Orbiter нацелена на изучение полярных областей Солнца, недоступных с Земли и других мест эклиптики. Аппарат будет выполнять детальные измерения внутренней гелиосферы и зарождающегося солнечного ветра, а также вести наблюдения полярных областей Солнца, которые трудно делать с Земли.
Миссия BepiColombo нацелена на изучение Меркурия. В её рамках состоялся уже второй облет Венеры, а первое сближение с Меркурием состоится 2 октября 2021 года. Миссия должна проработать как минимум до декабря 2025 года.
Среди её целей намечены изучение состава поверхности планеты, происхождение магнитного поля и взаимодействие с солнечным ветром, картирование водородосодержащих соединений в полярных областях и другие научные задачи.