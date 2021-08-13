Сразу два космических аппарата облетели Венеру: вот как это выглядит

На этой неделе сразу два космических зонда облетели Венеру, выполняя очередные гравитационные маневры для приращения скорости в ходе своих миссий.

К сожалению, как миссия Европейского космического агентства (ESA) Solar Orbiter, ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) BepiColombo не направлены на изучение Венеры, однако оба аппарата зафиксировали пролет вокруг планеты своими вспомогательными камерами.

Solar Orbiter пролетел на расстоянии 7995 километров от поверхности Венеры. Его основная камера постоянно обращена на Солнце, поэтому аппарат лишь зафиксировал пролет вокруг Венеры на большой скорости в черно-белом формате.