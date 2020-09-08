Среди 10 000 000 звезд не нашли признаков внеземной цивилизации

Тем не менее исследователи говорят, что результаты работы их не разочаровывают, поскольку поиск внеземных сигнатур выполнялся в фоновом режиме, тогда как астрономы могли сосредоточиться на других астрофизических исследованиях. Так, Тремблей сообщил, что занимался изучением остатков сверхновой в созвездии Паруса, обращая внимание на ее химический состав на низких частотах.

Как отмечают ученые, не должны расстраиваться и сторонники теории о существовании внеземных цивилизаций. Отсутствие доказательств не обязательно означает отсутствие инопланетного разума. Также возможно, что любое электромагнитное излучение, излучаемое инопланетной цивилизацией, может быть слишком далеким или слишком слабым, чтобы его можно было обнаружить.

В качестве примера ученые приводят Землю, которая производит радиосигналы только с 1895 года. И максимальное расстояние, которое эти радиосигналы могут пройти составляет всего 100 световых лет. Радиоволны становятся менее интенсивными с увеличением расстояния по закону обратных квадратов. При удвоении пройденного расстояния сигнал составляет четверть своей интенсивности в начальной точке. На расстоянии 100 световых лет от Земли радиоволны будут неотличимы от фонового шума.

Но с учетом того, что Западной Австралии и Южной Африке строятся все более мощные телескопы, такие как Square Kilometer Array (SKA), неизвестно, что мы сможем найти.

«Из-за повышенной чувствительности низкочастотный телескоп SKA, который будет построен в Западной Австралии, будет способен обнаруживать земные радиосигналы от относительно близких планетных систем. С помощью SKA мы сможем исследовать миллиарды звездных систем в поисках техносигнатур в астрономическом океане других миров», — говорит Тингей.

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