Среди 10 000 000 звезд не нашли признаков внеземной цивилизации

Поиском сигналов внеземных цивилизаций занимаются астрономы из центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии на базе обсерватории Murchison Widefield Array (MWA).
Исследователи отчитались о проделанной телескопом MWA работе по поиску радиосигналов на частотах, аналогичных FM-радио. Телескоп обозревал участок южного неба площадью в 499,6 квадратных градуса, охватывающий созвездие Паруса. Этот регион содержит 195 звезд, видимых невооруженным взглядом, а также около 10 миллиона звезд, различимых лишь с помощью телескопа.
Очень низкочастотные радиосигналы могут «просачиваться» через ионосферу Земли. Это было обнаружено космическими зондами, один из которых записал сигналы с нашей планеты в 1996 году. Если внеземные цивилизации генерируют такие сигналы, то, как полагают исследователи, мы могли бы их обнаружить. Однако этого точно не случилось с участком созвездия Паруса.
Но авторы работы отмечают, что исследованный участок неба в сравнении со всем космическим пространством можно сопоставить с бассейном на заднем дворе в сравнении со всеми океанами Земли. Есть и другие причины, по которым мы не можем обнаружить техносигнатуры. «Инопланетные технологии могут быть и не похожими на наши земные. Это может быть то, что мы даже не можем предположить. Но именно поэтому мы должны внимательно относиться к каждому инструменту, который есть в нашем распоряжении», — пишут исследователи.
Тем не менее исследователи говорят, что результаты работы их не разочаровывают, поскольку поиск внеземных сигнатур выполнялся в фоновом режиме, тогда как астрономы могли сосредоточиться на других астрофизических исследованиях. Так, Тремблей сообщил, что занимался изучением остатков сверхновой в созвездии Паруса, обращая внимание на ее химический состав на низких частотах.
Как отмечают ученые, не должны расстраиваться и сторонники теории о существовании внеземных цивилизаций. Отсутствие доказательств не обязательно означает отсутствие инопланетного разума. Также возможно, что любое электромагнитное излучение, излучаемое инопланетной цивилизацией, может быть слишком далеким или слишком слабым, чтобы его можно было обнаружить.
В качестве примера ученые приводят Землю, которая производит радиосигналы только с 1895 года. И максимальное расстояние, которое эти радиосигналы могут пройти составляет всего 100 световых лет. Радиоволны становятся менее интенсивными с увеличением расстояния по закону обратных квадратов. При удвоении пройденного расстояния сигнал составляет четверть своей интенсивности в начальной точке. На расстоянии 100 световых лет от Земли радиоволны будут неотличимы от фонового шума.
Но с учетом того, что Западной Австралии и Южной Африке строятся все более мощные телескопы, такие как Square Kilometer Array (SKA), неизвестно, что мы сможем найти.
«Из-за повышенной чувствительности низкочастотный телескоп SKA, который будет построен в Западной Австралии, будет способен обнаруживать земные радиосигналы от относительно близких планетных систем. С помощью SKA мы сможем исследовать миллиарды звездных систем в поисках техносигнатур в астрономическом океане других миров», — говорит Тингей.
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