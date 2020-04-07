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Космос

США не считают космос глобальным достоянием и собираются осваивать ресурсы Луны

National Geographic Россия
07 апреля 2020
Дональд Трамп
Президент страны Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов в космосе

«Успешное долгосрочное исследование Луны, Марса и других небесных тел потребует партнерства с коммерческими организациями для извлечения и использования ресурсов, в том числе воды и некоторых полезных ископаемых, в космическом пространстве. Однако неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов <…> не позволяет некоторым коммерческим организациям участвовать в этом предприятии», — говорится в документе.

В документе подчеркивается, что США не признают «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах», принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года и не являются одной из сторон, подписавших резолюцию. Кроме того, Соединенные Штаты не считают Соглашение о Луне эффективным или необходимым инструментом в долгосрочном исследовании, научном открытии и использовании Луны, Марса или других небесных тел.

«Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством. Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не рассматривают его как глобальное достояние», — Дональд Трамп.

Согласно «Соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах», исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

В Роскосмосе действия Дональда Трампа сравнили с попыткой захвата территории других планет. Мнения по этому поводу высказали глава ведомства Дмитрий Рогозин и гендиректор Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, можно ли расценивать указ Трампа как попытку приватизации космоса.

«Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" — были бы неприемлемыми», — заявил Песков.

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