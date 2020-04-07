США не считают космос глобальным достоянием и собираются осваивать ресурсы Луны

«Успешное долгосрочное исследование Луны, Марса и других небесных тел потребует партнерства с коммерческими организациями для извлечения и использования ресурсов, в том числе воды и некоторых полезных ископаемых, в космическом пространстве. Однако неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов <…> не позволяет некоторым коммерческим организациям участвовать в этом предприятии», — говорится в документе.
В документе подчеркивается, что США не признают «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах», принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года и не являются одной из сторон, подписавших резолюцию. Кроме того, Соединенные Штаты не считают Соглашение о Луне эффективным или необходимым инструментом в долгосрочном исследовании, научном открытии и использовании Луны, Марса или других небесных тел.
Согласно «Соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах», исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.
В Роскосмосе действия Дональда Трампа сравнили с попыткой захвата территории других планет. Мнения по этому поводу высказали глава ведомства Дмитрий Рогозин и гендиректор Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Трамп издал два указа:— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 7, 2020
1. О фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел
2. О чрезвычайном положении в США из-за коронавируса
Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой... https://t.co/Ybnu8fnIwe
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, можно ли расценивать указ Трампа как попытку приватизации космоса.
«Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" — были бы неприемлемыми», — заявил Песков.