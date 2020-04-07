США не считают космос глобальным достоянием и собираются осваивать ресурсы Луны

«Успешное долгосрочное исследование Луны, Марса и других небесных тел потребует партнерства с коммерческими организациями для извлечения и использования ресурсов, в том числе воды и некоторых полезных ископаемых, в космическом пространстве. Однако неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов <…> не позволяет некоторым коммерческим организациям участвовать в этом предприятии», — говорится в документе.

В документе подчеркивается, что США не признают «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах», принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года и не являются одной из сторон, подписавших резолюцию. Кроме того, Соединенные Штаты не считают Соглашение о Луне эффективным или необходимым инструментом в долгосрочном исследовании, научном открытии и использовании Луны, Марса или других небесных тел.