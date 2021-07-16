Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Стал известен последний участник космического полета с Джеффом Безосом

National Geographic Россия
16 июля 2021
0001.webp
Фото: Blue Origin
Он станет самым молодым человеком, отправившимся в космос.

Компания Blue Origin объявила, что четвертым и последним пассажиром многоразового суборбитального корабля New Shepard, который 20 июля отправится в свой первый полет с космическими туристами, станет 18-летний Оливер Дэмен. Он станет самым молодым человеком, когда-либо летавшим в космос.

Имя последнего пассажира корабля долгое время оставалось в секрете. Кресло было разыграно на аукционе, и анонимный покупатель выложил за него $28 млн. В Blue Origin сообщили, что покупатель в итоге отказался от полета из-за конфликта в своем расписании. Затем место было предложено генеральному директору компании Somerset Capital Partners Джосу Дэмену, который изначально должен был лететь вторым рейсом. Он, в свою очередь, уступил кресло в пользу своего сына Оливера.

Увлеченный космическими путешествиями с четырехлетнего возраста, Оливер окончил среднюю школу в 2020 году и начал изучение физики и управления инновациями в Утрехтском университете. Также он готовится получить лицензию частного пилота.

Средства, которые вложил анонимный участник аукциона, были пожертвованы организации Club for the Future, которая STEM-карьеру для молодых людей.

«Мы благодарим победителя аукциона за их щедрую поддержку Club for the Future и для нас большая честь приветствовать Оливера, летящего с нами на New Shepard. Это знаменует начало коммерческих операций New Shepard, и Оливер представляет новое поколение людей, которые помогут нам построить дорогу в космос», – Боб Смит, генеральный директор Blue Origin.

Помимо Дэмена и Безоса в полет отправятся Марк Безос, брат основателя интернет-компании Amazon.com, и 82-летняя Уолли Фанк, которая 60 лет назад могла стать первой женщиной-астронавтом.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии