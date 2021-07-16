Стал известен последний участник космического полета с Джеффом Безосом

Компания Blue Origin объявила, что четвертым и последним пассажиром многоразового суборбитального корабля New Shepard, который 20 июля отправится в свой первый полет с космическими туристами, станет 18-летний Оливер Дэмен. Он станет самым молодым человеком, когда-либо летавшим в космос.

Имя последнего пассажира корабля долгое время оставалось в секрете. Кресло было разыграно на аукционе, и анонимный покупатель выложил за него $28 млн. В Blue Origin сообщили, что покупатель в итоге отказался от полета из-за конфликта в своем расписании. Затем место было предложено генеральному директору компании Somerset Capital Partners Джосу Дэмену, который изначально должен был лететь вторым рейсом. Он, в свою очередь, уступил кресло в пользу своего сына Оливера.

Увлеченный космическими путешествиями с четырехлетнего возраста, Оливер окончил среднюю школу в 2020 году и начал изучение физики и управления инновациями в Утрехтском университете. Также он готовится получить лицензию частного пилота.

Средства, которые вложил анонимный участник аукциона, были пожертвованы организации Club for the Future, которая STEM-карьеру для молодых людей.