Столкнется ли астероид Бенну с Землей? Ученые уточнили прогноз

Данные, собранные в течение миссии космического аппарата OSIRIS-REx, позволили ученым обновить информацию о степени опасности астероида Бенну для Земли.
С декабря 2018 года по май 2021 года космический аппарат NASA изучал размер, форму, массу, состав, период вращения орбитальную траекторию и другие важные характеристики Бенну.
Этот астероид в настоящее время занимает второе место в списке потенциально опасных астероидов для нашей планеты, поэтому исследователи стремились максимально точно определить орбитальную траекторию этого объекта вплоть до 2300 года.
Данные, полученные с помощью OSIRIS-REx, Deep Space Network NASA и компьютерных моделей, позволили ученым в 20 раз снизить неопределенность орбиты Бенну. Теперь шансы столкновения астероида с Землей оцениваются примерно 1 из 1750, или 0,057%.
Данте Лауретта, соавтор работы и главный исследователь OSIRIS-REx из Университета Аризоны, сказал, что такая «невероятная точность» позволила команде охарактеризовать параметры орбиты астероида и лучше спрогнозировать его расположение в будущем.
В 2135 году Бенну сблизится с Землей на расстоянии, равном примерно половине расстояния от нашей планеты до Луны. Это изменит траекторию астероида. Еще одно сближение состоится 24 сентября 2182 года, и ученые вновь не исключают, что Земля окажет на астероид воздействие в районе гравитационной «замочной скважины». Это точно определенная область пространства, через которую нужно пройти астероиду для того, чтобы лечь на курс прямо к Земле, и вероятность этого крайне мала.
В новом исследовании ученые учли множество переменных, чтобы предсказать будущую траекторию Бенну, включая массы 343 известных астероидов. Они учли даже возможное воздействие аппарата OSIRIS-REx в момент, когда он брал образцы грунта с астероида 20 октября 2020 года.
OSIRIS-REx с образцами с астероида оставался в окрестностях Бенну до 10 мая. После этого корабль запустил свои двигатели и начал двухлетний круиз домой. Миссия доставит образец астероида на Землю 24 сентября 2023 года.
Самым опасным для Земли из известных является 1,3-километровый околоземный астероид из группы Аполлонов 29075 (1950 DA). Следующее сближение астероида с нашей планетой произойдет в 2032 году, но наиболее тесное соседство и возможное столкновение может случиться 16 марта 2880 года.