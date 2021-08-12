Столкнется ли астероид Бенну с Землей? Ученые уточнили прогноз

Данные, собранные в течение миссии космического аппарата OSIRIS-REx, позволили ученым обновить информацию о степени опасности астероида Бенну для Земли.

С декабря 2018 года по май 2021 года космический аппарат NASA изучал размер, форму, массу, состав, период вращения орбитальную траекторию и другие важные характеристики Бенну.

Этот астероид в настоящее время занимает второе место в списке потенциально опасных астероидов для нашей планеты, поэтому исследователи стремились максимально точно определить орбитальную траекторию этого объекта вплоть до 2300 года.

Данные, полученные с помощью OSIRIS-REx, Deep Space Network NASA и компьютерных моделей, позволили ученым в 20 раз снизить неопределенность орбиты Бенну. Теперь шансы столкновения астероида с Землей оцениваются примерно 1 из 1750, или 0,057%.