Столкновение нейтронных звезд привело к аномально яркой вспышке

Впервые вспышка была обнаружена обсерваторией Нила Герелса Свифта при помощи космического телескопа Burst Alert, который как раз и предназначен для раннего обнаружения гамма-всплесков. Как только было получено оповещение о событии, на эту точку в космосе были направлены другие телескопы.

Обсерватория Кека и сеть глобальных телескопов обсерватории Лас-Камбрес получили электромагнитный профиль события от радиоволн до рентгеновских лучей. Они показали, что это был короткий гамма-всплеск — тип взрыва продолжительностью менее двух секунд, связанный со слиянием нейтронных звезд.

Но данные космического телескопа «Хаббл», наблюдавшего событие в инфракрасном диапазоне, вставили палку в колеса этой версии.