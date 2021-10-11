Странная «двойная» галактика сбила с толку астрономов «Хаббла»

С помощью двух экспертов по гравитационному линзированию исследователи определили, что эти три объекта были искаженными изображениями далекой, неоткрытой галактики. Но самым большим сюрпризом было то, что линейные объекты были точными копиями друг друга. Это чрезвычайно редкое явление, вызванное точным совмещением фоновой галактики и линзирующего кластера переднего плана.

На изображении, созданном на основе данных «Хаббла», ярко продемонстрировано явление гравитационного линзирования. В данном случае сильнейшая гравитация скопления галактик увеличивает и искажает свет от далекой галактики позади нее, создавая множественные изображения. Скопление галактик, внесенное в каталог как SDSS J223010.47-081017.8, находится в 7 миллиардах световых лет от Земли.

«Хаббл» наблюдал множество галактик с гравитационной линзой. Однако изображения на этом снимке телескопа уникальны. Два увеличенных изображения, показанные в раскрывающемся правом нижнем углу, являются точными копиями друг друга. Два ярких овала — это ядра галактики.