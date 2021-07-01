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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Космос

Строительство самого большого в мире радиотелескопа начнется в июле. Его проектировали 30 лет

National Geographic Россия
01 июля 2021
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Центральное ядро антенн Square Kilometer Array в представлении художника
Фото: Wikimedia commons
Он будет в 50 раз чувствительнее любого другого радиоинструмента.

Страны-участницы проекта, наконец, дали зеленый свет на строительство обсерватории Square Kilometer Array (SKA), которая станет крупнейшим радиотелескопом в мире. 

SKA — это проект радиотелескопа, который планируется построить в Австралии, ЮАР и Новой Зеландии. Задуманный в 1990-х годах, а затем доработанный и спроектированный к концу 2010-х годов, после завершения он будет иметь общую площадь сбора примерно в один квадратный километр.

Он будет работать в широком диапазоне частот, а его размер сделает его в 50 раз более чувствительным, чем любой другой радиоинструмент. Для этого потребуются центральные вычислительные машины с очень высокой производительностью и магистральные каналы связи с пропускной способностью, превышающей мировой интернет-трафик. Если все пойдет по плану, SKA будет обозревать небо более чем в десять тысяч раз быстрее, чем доступные сегодня радиотелескопы.

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SKA объединит сигналы, полученные от тысяч маленьких антенн, расположенных на расстоянии нескольких тысяч километров, для моделирования единого гигантского радиотелескопа, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью и угловым разрешением, используя метод, называемый синтезом апертуры.

После заседания совета из 16 правительственных организаций, включая организации из Китая, Японии, Индии, Италии, Португалии, Южной Африки, Швеции и США, глобальная штаб-квартира обсерватории SKA в Великобритании объявила, что строительство начнется в июле.

После этого были представлены два документа общим объемом в 500 страниц, детализирующие проектные и инженерные работы, выполненные более чем 500 экспертами в течение последних семи лет. В общей сложности на разработку проекта потребовалось 30 лет.

Аресибо
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«Я в восторге. Этот момент создавался 30 лет назад. Сегодня человечество делает еще один гигантский скачок, взяв на себя обязательство построить крупнейший научный объект такого рода на планете; не одну, а две самые большие и самые сложные сети радиотелескопов, призванные раскрыть некоторые из самых захватывающих секретов. нашей Вселенной», — заявил Филип Даймонд, гендиректор обсерватории SKA.

Научные наблюдения с полностью завершенной установкой ожидаются не ранее 2027 года.

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