Строительство самого большого в мире радиотелескопа начнется в июле. Его проектировали 30 лет

Страны-участницы проекта, наконец, дали зеленый свет на строительство обсерватории Square Kilometer Array (SKA), которая станет крупнейшим радиотелескопом в мире.

SKA — это проект радиотелескопа, который планируется построить в Австралии, ЮАР и Новой Зеландии. Задуманный в 1990-х годах, а затем доработанный и спроектированный к концу 2010-х годов, после завершения он будет иметь общую площадь сбора примерно в один квадратный километр.

Он будет работать в широком диапазоне частот, а его размер сделает его в 50 раз более чувствительным, чем любой другой радиоинструмент. Для этого потребуются центральные вычислительные машины с очень высокой производительностью и магистральные каналы связи с пропускной способностью, превышающей мировой интернет-трафик. Если все пойдет по плану, SKA будет обозревать небо более чем в десять тысяч раз быстрее, чем доступные сегодня радиотелескопы.