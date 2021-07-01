Строительство самого большого в мире радиотелескопа начнется в июле. Его проектировали 30 лет
Страны-участницы проекта, наконец, дали зеленый свет на строительство обсерватории Square Kilometer Array (SKA), которая станет крупнейшим радиотелескопом в мире.
SKA — это проект радиотелескопа, который планируется построить в Австралии, ЮАР и Новой Зеландии. Задуманный в 1990-х годах, а затем доработанный и спроектированный к концу 2010-х годов, после завершения он будет иметь общую площадь сбора примерно в один квадратный километр.
Он будет работать в широком диапазоне частот, а его размер сделает его в 50 раз более чувствительным, чем любой другой радиоинструмент. Для этого потребуются центральные вычислительные машины с очень высокой производительностью и магистральные каналы связи с пропускной способностью, превышающей мировой интернет-трафик. Если все пойдет по плану, SKA будет обозревать небо более чем в десять тысяч раз быстрее, чем доступные сегодня радиотелескопы.
SKA объединит сигналы, полученные от тысяч маленьких антенн, расположенных на расстоянии нескольких тысяч километров, для моделирования единого гигантского радиотелескопа, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью и угловым разрешением, используя метод, называемый синтезом апертуры.
После заседания совета из 16 правительственных организаций, включая организации из Китая, Японии, Индии, Италии, Португалии, Южной Африки, Швеции и США, глобальная штаб-квартира обсерватории SKA в Великобритании объявила, что строительство начнется в июле.
После этого были представлены два документа общим объемом в 500 страниц, детализирующие проектные и инженерные работы, выполненные более чем 500 экспертами в течение последних семи лет. В общей сложности на разработку проекта потребовалось 30 лет.
«Я в восторге. Этот момент создавался 30 лет назад. Сегодня человечество делает еще один гигантский скачок, взяв на себя обязательство построить крупнейший научный объект такого рода на планете; не одну, а две самые большие и самые сложные сети радиотелескопов, призванные раскрыть некоторые из самых захватывающих секретов. нашей Вселенной», — заявил Филип Даймонд, гендиректор обсерватории SKA.
Научные наблюдения с полностью завершенной установкой ожидаются не ранее 2027 года.