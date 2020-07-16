Что происходит с атмосферой при столкновении планет: видео

Исследователи из Даремского университета в Англии при участии ученых из Университета в Глазго разработали способ выявления масштаба потерь атмосферы при столкновениях планет на основе трехмерного моделирования суперкомпьютера.

Моделирование показывает, как каменистые планеты земного типа с тонкими атмосферами могли эволюционировать в ранних звездных системах в зависимости от того, как на них воздействуют другие объекты.

Используя суперкомпьютер COSMA, часть высокопроизводительного вычислительного комплекса DiRAC в Дареме, исследователи произвели более 100 подробных симуляций различных масштабных воздействий на планеты, меняя скорость и угол удара в каждом конкретном случае.

Они обнаружили, что скользящие удары, подобные тому, что, как считается, сформировал нашу Луну, привели к гораздо меньшим потерям в атмосфере, чем прямой удар. Лобовые столкновения и более высокие скорости приводят к гораздо большей эрозии, иногда полностью стирая атмосферу вместе с частью мантии планеты.