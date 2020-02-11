Супертелескоп «Хеопс» прислал первый снимок

В качестве первой цели для телескопа CHaracterising ExOPlanets Satellite (CHEOPS) была выбрана звезда в созвездии Рака, которая находится на расстоянии 150 световых лет от Земли. Размер изображения составляет около 1000x1000 пикселей, причем каждый пиксель представляет крошечный угол около 0,0003 градуса (1 угловая секунда) на небе.

На вставке в правом нижнем углу показана область шириной около 100 пикселей с центром на целевой звезде. Своеобразная форма звезды на изображении обусловлена ​​преднамеренной расфокусировкой оптики «Хеопса». Телескоп измеряет яркость звезды, складывая свет, полученный во всех пикселях в пределах области рядом со звездой, как показано на рисунке.

Расфокусировка рассеивает свет на множество пикселей, что позволяет «Хеопсу» достигать максимально возможной фотометрической точности. Эта точность нужна телескопу для наблюдения небольших изменений яркости звезд, вызванных транзитом экзопланет. Поскольку эти изменения яркости пропорциональны поверхности транзитной планеты, CHEOPS сможет точнее определить их размер.

Команда исследователей ожидала первые снимки телескопа в Мадриде, где собрались члены консорциума, причастного к миссии CHEOPS.