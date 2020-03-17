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Космос

Супертелескоп TESS обнаружил экзопланету в толстом диске Млечного Пути

17 марта 2020
Полученные данные будут проанализированы в ходе дальнейших миссий

Находка относится к звезде LHS 1815. Экзопланета совершает вокруг нее один оборот за 3,1843 дня. По предварительным данным, размеры экзопланеты, получившей название LHS 1815b, превосходят земные в 1,088 ± 0,064 раза, а масса, предположительно, составляет 4,2 ± 1,5 земных.

Тонкий и толстый диски Млечного Пути — это две из четырех подсистем галактики (наряду с балджем и гало). с разными физическими характеристиками. Одним из главных отличий между дисками является дисперсия скоростей находящихся в них звезд: в тонком диске она составляет <30 км/c, в толстом — ≈ 50 км/с. 

Как правило, родительские звезды большинства известных экзопланет относятся к тонкому диску Млечного Пути. 

Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal; препринт доступен на arXiv.org.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) был запущен в апреле 2018 года, придя на смену космической обсерватории «Кеплер», проработавшей 10 лет и обнаружившей более двух тысяч экзопланет и 2165 двойных звезд. TESS ищет экзопланеты методом транзитной фотометрии во всех направлениях относительно Земли. Область поиска состоит из 26 сегментов, каждый из которых камеры будут наблюдать в течении 27 дней, фиксируя яркость отдельных звезд каждые две минуты.

Посмотрите на некоторые образчики космической красоты от телескопа «Хаббл»:

– галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— галактику-одиночку;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.