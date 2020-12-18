Сверхмассивную черную дыру не нашли там, где она точно должна была находиться

Почти каждая большая галактика во Вселенной содержит в центре сверхмассивную черную дыру, масса которой в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца. Поскольку масса центральной черной дыры обычно совпадает с массой самой галактики, астрономы ожидали, что в центре большого галактического кластера Abell 2261, который находится примерно в 2,7 миллиардах световых лет от Земли, должна располагаться черная дыра, которая могла бы соперничать по массе с одними из самых больших известных черных дыр во Вселенной.
Используя данные Космической рентгеновской обсерватории «Чандра», полученные в 1999 и 2004 годах, астрономы исследовали центр большой центральной галактики Abell 2261, но не обнаружили никаких признаков черной дыры.
Теперь, когда в 2018 году были получены новые, более длительные наблюдения «Чандры», команда ученых под руководством Кайхана Гултекина из Мичиганского университета в Анн-Арборе провела более глубокий поиск черной дыры в центре галактики. Они также рассмотрели альтернативное объяснение, согласно которому черная дыра была выброшена из центра родительской галактики при слиянии с черной дырой другой галактики.
Слияния черных дыр являются одним из сильнейших известных источников гравитационных волн и, следовательно, предоставляют хорошую возможность для их обнаружения. Кроме того, слияние черных дыр может привести к неожиданному результату, в котором гравитационные волны уносят момент импульса вращающейся черной дыры, а сливающаяся пара черных дыр ускоряется так, что этот процесс выходит за рамки третьего закона Ньютона. Этого ускорения бывает достаточно, чтобы покинуть центр галактики. Такие черные дыры называют откатывающимися.
До сих пор астрономы проверяли слияния небольших черных дыр, и обнаружение сливающихся сверхмассивных черных дыр стало бы большим открытием. Однако, несмотря на косвенные признаки такого события в Abell 2261, ни данные «Чандры», ни данные телескопа «Хаббл» не показали доказательств существования самой черной дыры.
Исследователи пришли к выводу, что либо в этом месте вообще нет черной дыры, либо она слишком медленно втягивает материал, чтобы произвести заметный рентгеновский сигнал.
Ученые рассчитывают, что черную дыру сможет обнаружить космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на осень 2021 года. Если же и этот мощнейший инструмент не обнаружит признаков черной дыры, то лучшим объяснением будет то, что она когда-то «отскочила» очень далеко от центра галактики.