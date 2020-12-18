Сверхмассивную черную дыру не нашли там, где она точно должна была находиться

Почти каждая большая галактика во Вселенной содержит в центре сверхмассивную черную дыру, масса которой в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца. Поскольку масса центральной черной дыры обычно совпадает с массой самой галактики, астрономы ожидали, что в центре большого галактического кластера Abell 2261, который находится примерно в 2,7 миллиардах световых лет от Земли, должна располагаться черная дыра, которая могла бы соперничать по массе с одними из самых больших известных черных дыр во Вселенной.

Используя данные Космической рентгеновской обсерватории «Чандра», полученные в 1999 и 2004 годах, астрономы исследовали центр большой центральной галактики Abell 2261, но не обнаружили никаких признаков черной дыры.

Теперь, когда в 2018 году были получены новые, более длительные наблюдения «Чандры», команда ученых под руководством Кайхана Гултекина из Мичиганского университета в Анн-Арборе провела более глубокий поиск черной дыры в центре галактики. Они также рассмотрели альтернативное объяснение, согласно которому черная дыра была выброшена из центра родительской галактики при слиянии с черной дырой другой галактики.