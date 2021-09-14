Сверхновая в созвездии Кита может помочь определить скорость расширения Вселенной

Извилистый путь, сделанный светом удаленной сверхновой в созвездии Кита, может помочь исследователям определить, насколько быстро расширяется Вселенная.

Около 10 миллиардов лет назад в далекой галактике под названием MRG-M0138 взорвалась звезда. Часть света от этого взрыва позже столкнулась с гравитационной линзой — скоплением галактик, гравитация которых направила свет по множеству расходящихся путей. В 2016 году сверхновая появилась на земном небосклоне в виде трех отдельных светящихся точек, каждая из которых свидетельствовала о трех разных путях, по которым свет попал на нашу планету.

Теперь исследователи предсказывают, что сверхновая снова появится в конце 2030-х годов. Такая задержка по времени станет самой длинной, из когда-либо наблюдавшихся у сверхновой с гравитационной линзой. Ученые надеются, что это поможет дать более точную оценку расстояния до MRG-M0138. А это, в свою очередь, может позволить астрономам уточнить оценки постоянной Хаббла — параметра, который описывает, насколько быстро расширяется Вселенная.