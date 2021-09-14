Сверхновая в созвездии Кита может помочь определить скорость расширения Вселенной

Извилистый путь, сделанный светом удаленной сверхновой в созвездии Кита, может помочь исследователям определить, насколько быстро расширяется Вселенная.
Около 10 миллиардов лет назад в далекой галактике под названием MRG-M0138 взорвалась звезда. Часть света от этого взрыва позже столкнулась с гравитационной линзой — скоплением галактик, гравитация которых направила свет по множеству расходящихся путей. В 2016 году сверхновая появилась на земном небосклоне в виде трех отдельных светящихся точек, каждая из которых свидетельствовала о трех разных путях, по которым свет попал на нашу планету.
Теперь исследователи предсказывают, что сверхновая снова появится в конце 2030-х годов. Такая задержка по времени станет самой длинной, из когда-либо наблюдавшихся у сверхновой с гравитационной линзой. Ученые надеются, что это поможет дать более точную оценку расстояния до MRG-M0138. А это, в свою очередь, может позволить астрономам уточнить оценки постоянной Хаббла — параметра, который описывает, насколько быстро расширяется Вселенная.
По словам астрономов, сверхновая была случайно обнаружена на изображениях, полученных космическим телескопом «Хаббл». Три года спустя, когда телескоп повторно наблюдал за галактикой, Габриэль Браммер из Копенгагенского университета обнаружил, что все три точки света исчезли, подтвердив предположение исследователей о сверхновой.
Подсчитав, как гравитация промежуточного скопления изменяет путь световых лучей сверхновой, астрономы предсказали, что она снова появится на небосклоне от 2035 до 2039 года. Пятая точка света, слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть также может появиться около 2042 года. Примерно в это время «Хаббл» может прекратить работу и сгореть в атмосфере Земли, поэтому ведущий автор исследования Стив Родни и его коллеги окрестили сверхновую «SN Requiem».
Подобное совпадение событий, вызвавшее необычное преломление света сверхновой, должно помочь уточнить постоянную Хаббла. Численно постоянная Хаббла — это скорость, с которой далекая галактика удаляется от нас, деленная на расстояние до этой галактики. Следовательно, для данной галактики с известной скоростью большее расчетное расстояние приводит к меньшему числу постоянной Хаббла.
Традиционно ученые используют для оценки скорости расширения Вселенной два метода расчета: первый базируется на реликтовом излучении, второй — на случайном появлении сверхновых в удаленных галактиках. Согласно первому методу, скорость составляет 67,4 километра в секунду на мегапарсек, согласно второму — 73. Часто цитируемый возраст 13,8 миллиарда лет соответствует постоянной Хаббла 67,4. Но если постоянная Хаббла выше, то Вселенная может быть примерно на миллиард лет моложе.
Чем больше времени требуется для повторного появления SN Requiem, тем дальше от Земли находится родительская галактика, что означает более низкую постоянную Хаббла и более старую Вселенную.