Таинственное вещество на Луне вновь запечатлено китайским луноходом

«Юйту-2» испытывал трудности с приближением к предположительному импактиту, так как последний лежит на дне кратера. Спустя две недели луноход «проснётся» и, возможно, даст больше ответов о природе субстанции.

Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Акцент на изучение Луны был сделан в 1998 году, вследствие чего был разработан луноход серии «Юйту». Аппарат назван в честь лунного зайца — мифологического существа, встречающегося в фольклоре множества народов. Первый луноход работал на естественном спутнике Земли с 2013 по 2016 годы, а вторая модель приземлилась на дальней стороне Луны 3 января 2019 года.