Таинственный объект всего в 4000 световых лет от Земли производит гигантский выброс энергии три раза в час

Пока у ученых два предположения относительно происхождения объекта. Они считают, что мощные радиосигналы могут исходить от магнетара, либо белого карлика. Если верно первое, то ученые впервые обнаружили магнетар с очень длинным периодом пульсации, известный как магнетар со сверхдлинным периодом.

Объекты, пульсирующие регулярно или не очень регулярно, на самом деле довольно распространены в космосе. Все то, что неожиданно и резко меняет яркость, называется переходным процессом и включает в себя все, от сверхновых и черных дыр, разрывающих звезды, до звездных вспышек.

Туда же относятся и пульсары – нейтронные звезды, вращающиеся чрезвычайно быстро и выбрасывающие потоки радиоизлучения со своих полюсов, так что они доходят до Земли, как сигналы от маяка. Период этих вращений и, следовательно, импульсов измеряется от секунд до миллисекунд.

Однако ничего подобного GLEAM-X J162759.5-523504.3 астрономы не видели. Он был обнаружен в массивах данных Murchison Widefield Array (MWA), низкочастотного радиотелескопа, состоящего из тысяч паукообразных дипольных антенн, разбросанных по пустыне Австралии.