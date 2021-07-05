Тайконавты орбитальной станции «Тяньгун» впервые вышли в открытый космос

Амбициозная космическая программа Китая сделала еще один шаг вперед: экипаж космической станции «Тяньгун» совершил первый выход в открытый космос в рамках миссии и первый для страны за 13 лет. Работы за пределами станции продолжались около семи часов, в течение которых тайконавты выполнили несколько важных задач.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) запустило основную капсулу своей космической станции еще в апреле, отправив на орбиту модуль размером с автобус, оснащенный системами жизнеобеспечения и жилыми помещениями для экипажа. Затем в мае был запущен грузовой космический корабль, заполненный припасами, а в июне к станции был отправлен первый экипаж.

После проведения первоначальных испытаний и проверки бортовых систем экипаж приступил к установке новых компонентов. В воскресенье по пекинскому времени люк модуля «Тяньхэ» был впервые открыт, и тайконавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в космос.

Пара приступила к установке новых подножек и рабочей платформы на механической руке на внешней стороне станции, а также переместила панорамную камеру.