Тайконавты орбитальной станции «Тяньгун» впервые вышли в открытый космос

Амбициозная космическая программа Китая сделала еще один шаг вперед: экипаж космической станции «Тяньгун» совершил первый выход в открытый космос в рамках миссии и первый для страны за 13 лет. Работы за пределами станции продолжались около семи часов, в течение которых тайконавты выполнили несколько важных задач.
Китайское национальное космическое управление (CNSA) запустило основную капсулу своей космической станции еще в апреле, отправив на орбиту модуль размером с автобус, оснащенный системами жизнеобеспечения и жилыми помещениями для экипажа. Затем в мае был запущен грузовой космический корабль, заполненный припасами, а в июне к станции был отправлен первый экипаж.
После проведения первоначальных испытаний и проверки бортовых систем экипаж приступил к установке новых компонентов. В воскресенье по пекинскому времени люк модуля «Тяньхэ» был впервые открыт, и тайконавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в космос.
Пара приступила к установке новых подножек и рабочей платформы на механической руке на внешней стороне станции, а также переместила панорамную камеру.
The 2 #Chinese #Shenzhou12 #taikonauts Liu Boming &Tang Hongbo went outside core module for the 1st extravehicular mission which lasted for 7 hours this morning, marking a full success of the 1st #spacewalk for the astronauts at the #spacestation. pic.twitter.com/SVIkvbxqp9— Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) July 4, 2021
Это первый выход в открытый космос для Китая с тех пор, как тайконавт Чжай Чжиган покинул космический корабль «Шеньджу-7» во время его трехдневного полета на околоземной орбите в 2008 году.
Боминг, Хунбо и третий член экипажа Не Хайшэн пробудут на борту станции три месяца. Тайконавты совершат еще один выход в открытый космос и проведут испытания систем утилизации и переработки отходов, а также несколько научных экспериментов.
В следующем году к «Тяньхэ» присоединятся два небольших модуля, которые будут использоваться для проведения научных исследований. Ожидается, что вся лаборатория будет собрана и введена в эксплуатацию к концу 2022 года.