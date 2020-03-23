Тайна противосумеречных лучей: фото

Противосумеречные лучи не такие яркие, как сумеречные лучи, находящиеся на той стороне неба, где присутствует Солнце. И хотя кажется, будто противосумеречные лучи сходятся на точке позади Солнца, но это схождение является оптической иллюзией: явление их веерного расхождения обусловлено перспективой. Аналогичный эффект создается при взгляде вдоль железнодорожных рельсов, если расположиться по центру между ними.

Взгляните на другие прекрасные оптические эффекты – «коронованный» Юпитер над пустыней Атакама или лунное гало, подобное порталу в параллельный мир.