Тайна противосумеречных лучей: фото

Небо дарит наблюдателям множество интересных явлений, и среди них — противосумеречные лучи. Недавно на странице NASA появилась фотография, сделанная в 2016 году в парке Драй-Тортугас (Флорида), и это не просто обычный красивый пейзаж. Специалисты поясняют: из-за облаков у горизонта веером расходятся лучи заходящего солнца, однако запад находится в противоположной стороне. Это и есть противосумеречные лучи.
Солнечные лучи распространяются по прямым линиям, и в результате проекций этих линий на сферической атмосфере Земли создаются дуги. Таким образом прямолинейные сумеречные лучи, исходящие от Солнца, могут повторно появляться в «противосолнечной» точке.
Противосумеречные лучи не такие яркие, как сумеречные лучи, находящиеся на той стороне неба, где присутствует Солнце. И хотя кажется, будто противосумеречные лучи сходятся на точке позади Солнца, но это схождение является оптической иллюзией: явление их веерного расхождения обусловлено перспективой. Аналогичный эффект создается при взгляде вдоль железнодорожных рельсов, если расположиться по центру между ними.
Взгляните на другие прекрасные оптические эффекты – «коронованный» Юпитер над пустыней Атакама или лунное гало, подобное порталу в параллельный мир.