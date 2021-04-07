Такой человечный космос: 5 историй, рассказанных в калужском Музее космонавтики

12 апреля государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге расширяется в пять раз: рядом с историческим зданием открывается «вторая очередь» – новое просторное помещение. В залах музея мы поговорили с калужанами, у которых с космосом сложились особые отношения.

– Я интересовался техникой с детства, а проживая в Калуге, естественно, не мог оставаться в стороне от космической тематики. Читал энциклопедии, журналы «Наука и жизнь», «Юный техник», смотрел научно-популярные передачи. Тема космоса в 1960–1970-х была очень популярна. Я был рад возможности сотрудничать с Музеем космонавтики. Мы проводим тематические технофестивали для школьников. Современные дети переполнены информацией, космос для них стал обычным делом. Они знают, что космонавты летают подолгу, живут на космических станциях. Но простейший вопрос: «В космосе тепло или холодно?» – вызывает полярные мнения и приводит к дискуссии. В целом, дети сегодня такие же, как и раньше, просто их интерес надо будить.

Елена Тимошенкова 69 лет, заведующая Мемориальным домом-музеем К. Э. Циолковского, правнучка ученого

– Быть потомком такого великого человека – огромная ответственность. У поколения наших родителей, внуков Циолковского, было совершенно другое отношение к Константину Эдуардовичу, потому что они его видели. Один ученый говорил моему отцу: «Вы счастливый человек! Сидели на коленях у Константина Эдуардовича – а теперь встречаете людей, которые претворяют в жизнь его идеи!». Для меня, да и для всех правнуков, образ прадеда уже более монументален, официален. Главное мое детское воспоминание связано с полетом Юрия Гагарина. В дом к нам стали приходить целые мешки писем, телеграмм... А потом Гагарин сам приехал в Калугу. Мы из окна видели, как он проезжал на машине. Вскоре в наш город, в наш дом потянулись другие космонавты. Проходя мимо, они гладили меня по голове. Это невероятное было счастье. Я начала осознавать, что мой прадед – великий человек. Я всегда подсознательно готовилась к тому, что приду работать в Дом-музей, потому что его непременно возглавлял кто-то из родных. Я считаю, что мне повезло, – это просто потрясающая работа! Мы, историки, узнали о Циолковском, наверное, намного больше, чем он сам знал о себе. Я много работаю с детскими международными научными чтениями, программами, посвященными Королеву, Гагарину, Циолковскому. Часто встречаю совершенно потрясающих детей, в том числе из Калуги. Они иногда такое открывают, такие делают доклады! ...Все-таки я, наверное, очень земной, провинциальный человек. Никогда не мечтала о космосе. Но мне повезло общаться с людьми, которые там побывали. И мне этого хватило. Это та история, перед которой мы будем преклоняться всегда.