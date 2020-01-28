Тарантул из космоса. Посмотрите на одну из последних фотографий, сделанных «Спитцером»!

Туманность Тарантул расположена в созвездии Золотая рыба и относится к Большому Магелланову облаку, карликовой галактике — спутнику Млечного Пути. Это изображение составлено на основе данных, собранных «Спитцером» с 2003 года; тем не менее большая часть была получена в феврале и сентябре 2019-го.

«Мы выбрали туманность Тарантул в качестве одной из первых целей, поскольку понимали, что таким образом сможем показать весь размах возможностей телескопа. В этом регионе есть множество интересных пылевых структур, идут активные процессы звездообразования. В таких местах лаборатории, работающие в инфракрасном спектре, могут увидеть то, что не получится увидеть на других длинах волн», — говорит Майкл Вернер, один из кураторов миссии «Спитцер».

Инфракрасные лучи невидимы для человеческого глаза, однако некоторые ИФ-волны могут проникнуть сквозь облака пыли и газа, то есть сделать то, на что не способен обычный видимый свет. Именно поэтому астрофизики используют наблюдения в инфракрасном спектре для изучения процессов формирования звезд.

В туманности Тарантул как раз находится одна из таких областей – звездное скопление R136. В ней массивные звезды формируются на очень близком расстоянии друг от друга и с гораздо большей скоростью, чем в остальной галактике. В R136, области радиусом всего 9 триллионов километров, содержится более 40 массивных звезд, каждая из которых как минимум в 50 раз массивнее Солнца.

NASA попрощалось со «Спитцером» 22 января 2020 года. Телескоп окончательно завершит свою работу 30 января 2020 года. Продолжительность его миссии составила 15,5 лет.