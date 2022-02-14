Телескоп «Джеймс Уэбб» поделился первыми снимками

Вся аппаратура работает идеально.
На сайте NASA появились первые изображения, полученные телескопом «Джеймс Уэбб». На свою рабочую орбиту, расположенную примерно в 1,5 млн километров от нашей планеты, эта сверхсовременная космическая обсерватория вышла в конце января, а со 2 февраля началась передача фотографий.
«Уэбб» вышел на свою рабочую орбиту
Виды солнцеподобной звезды HD 84406 и «селфи» главного зеркала показывают, что все приборы работают исправно. Во время съемки положение телескопа менялось 165 раз, в зависимости от прогнозируемого местонахождения звезды.
Перед командой стояла двойная задача: подтвердить, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Camera (NIRCam) и что она способна идентифицировать свет от одной и той же звезды. 18 шестиугольных сегментов главного зеркала еще не выровняли не до конца, потому результатом съемки стала мозаика из 18 изображений.
Полученные данные позволят команде постепенно корректировать зеркальные сегменты, пока все 18 изображений не станут одной звездой. «Селфи», сделанное с использованием специальной линзы внутри NIRCam, преследует ту же цель: текущая конфигурация не будет применяться во время научных операций; она нужна исключительно для настройки аппаратуры.
«Мы в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были счастливы видеть, что свет проникает в NIRCam», – Марсия Рике, ответственная за работу камеры.
Узнайте историю создания телескопа «Джеймс Уэбб».
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