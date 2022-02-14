Телескоп «Джеймс Уэбб» поделился первыми снимками

Вся аппаратура работает идеально.

На сайте NASA появились первые изображения, полученные телескопом «Джеймс Уэбб». На свою рабочую орбиту, расположенную примерно в 1,5 млн километров от нашей планеты, эта сверхсовременная космическая обсерватория вышла в конце января, а со 2 февраля началась передача фотографий.

«Уэбб» вышел на свою рабочую орбиту читать

Виды солнцеподобной звезды HD 84406 и «селфи» главного зеркала показывают, что все приборы работают исправно. Во время съемки положение телескопа менялось 165 раз, в зависимости от прогнозируемого местонахождения звезды.

Перед командой стояла двойная задача: подтвердить, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Camera (NIRCam) и что она способна идентифицировать свет от одной и той же звезды. 18 шестиугольных сегментов главного зеркала еще не выровняли не до конца, потому результатом съемки стала мозаика из 18 изображений.

Фото: NASA

Полученные данные позволят команде постепенно корректировать зеркальные сегменты, пока все 18 изображений не станут одной звездой. «Селфи», сделанное с использованием специальной линзы внутри NIRCam, преследует ту же цель: текущая конфигурация не будет применяться во время научных операций; она нужна исключительно для настройки аппаратуры.

«Мы в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были счастливы видеть, что свет проникает в NIRCam», – Марсия Рике, ответственная за работу камеры.

Узнайте историю создания телескопа «Джеймс Уэбб».