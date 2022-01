Телескоп «Джеймс Уэбб» развертывает зеркала: видео

5 января было развернуто вторичное зеркало долгожданного телескопа: это важный подготовительный шаг к раскрытию основного.

Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул опорные конструкции вторичного зеркала. На это потребовалось чуть более двух часов. Круглое выпуклое зеркало диаметром 74 сантиметра будет «переадресовывать» излучение с главного зеркала на третичное. Вторичное зеркало удерживается тремя раздвижными полыми опорами из углеродных композитов длиной около 7,7 метров каждая.

Следующие шаги – развертывание боковых секций главного зеркала и точная настройка положения каждого из сегментов главного зеркала. Развертывание двух основных зеркальных крыльев началось 7 января. В общей сложности вся операция по подготовке оптической системы к полноценной работе займет пять дней.

Телескоп «Джеймс Уэбб» стартовал с Земли 25 января и преодолел уже более 2/3 пути до второй точки Лагранжа в системе Солнце–Земля. К настоящему времени обсерватория выполнила два из трех запланированных маневров коррекции траектории, развернула опорную башню оптической системы, все слои теплозащитного экрана и солнечную батарею.

