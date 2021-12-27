Телескоп Джеймса Уэбба наконец вывели на орбиту: видео

Через три дня после старта будет развернут козырек, отвечающий за поддержание в рабочем состоянии зеркала и инфракрасных детекторов. На его раскрытие и фиксацию уйдет не менее пяти дней, а через 12 дней полета должны раскрыться сегменты зеркала. На протяжении четырех недель телескоп будет двигаться ко второй точке Лагранжа (1,5 млн км от Земли), где он будет проводить наблюдения в инфракрасном диапазоне.

Планируется, что телескоп будет работать на протяжении как минимум пяти лет, а расчетный срок его эксплуатации – десять лет. Наблюдать за его перемещением можно на специальной странице NASA.

Одно из главных отличий телескопа Уэбба от «Хаббла» и других его предшественников – это размер зеркала. Узнайте о нем больше здесь.