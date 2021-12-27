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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Космос

Телескоп Джеймса Уэбба наконец вывели на орбиту: видео

Анастасия Баринова
27 декабря 2021
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Фото: Bill Ingalls/NASA
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Фото: Bill Ingalls/NASA
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Фото: Bill Ingalls/NASA
Ввод телескопа в эксплуатацию откладывался так много раз, что казалось, нам уже не суждено этого дождаться.

25 декабря в 15:21 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане был осуществлен запуск ракеты-носителя «Ариан-5» с космическим телескопом Джеймса Уэбба. Путь «Уэбба» к стартовой площадке был долгим и сложным. Его разработка началась в 1996 году, а запуск сперва был запланирован на 2007 год. Многочисленные задержки, перерасход средств и другие проблемы не позволили осуществить замысел вовремя, и мы долгие годы ждали, когда телескоп нового поколения отправится обозревать космические просторы.

Телескоп Джеймса Уэбба
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Наконец все препятствия остались позади. Запуск прошел успешно: неудивительно, что все специалисты, причастные к процессу, кинулись обниматься с криками: «Вперед, Уэбб!».

Наземные группы начали получать данные телеметрии от Уэбба примерно через пять минут после запуска. Ракета отделилась от обсерватории через 27 минут на высоте 120 километров. Спустя около получаса после запуска Уэбб развернул свою солнечную батарею, и руководители миссии подтвердили, что она обеспечивает аппаратуру энергией.

Через три дня после старта будет развернут козырек, отвечающий за поддержание в рабочем состоянии зеркала и инфракрасных детекторов. На его раскрытие и фиксацию уйдет не менее пяти дней, а через 12 дней полета должны раскрыться сегменты зеркала. На протяжении четырех недель телескоп будет двигаться ко второй точке Лагранжа (1,5 млн км от Земли), где он будет проводить наблюдения в инфракрасном диапазоне.

Планируется, что телескоп будет работать на протяжении как минимум пяти лет, а расчетный срок его эксплуатации – десять лет. Наблюдать за его перемещением можно на специальной странице NASA.

Одно из главных отличий телескопа Уэбба от «Хаббла» и других его предшественников – это размер зеркала. Узнайте о нем больше здесь.

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