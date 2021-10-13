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Космос

Телескоп Джеймса Уэбба прибыл на космодром, где состоится его запуск на орбиту

National Geographic Россия
13 октября 2021
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Фото: NASA
16-дневное морское путешествие преемника «Хаббла» закончилось.

Грузовое судно с космическим телескопом Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов прибыло во Французскую Гвиану 12 октября, завершив 16-дневное путешествие по океану, которое покрыло 9300 километров.

Судно, известное как MN Colibri, отбыло с пляжа Сил в округе Ориндж в Южной Калифорнии 26 сентября. Оно вошло в Панамский канал 5 октября, двигаясь из Тихого океана в Карибское море, а затем направилось во Французскую Гвиану, территорию на северо-восточном побережье Южной Америки.

Затем ценный груз был доставлен на космодром в городе Куру, где он будет подготовлен к запланированному 18 декабря запуску на ракете Arianespace Ariane 5. После старта «Уэбб» направится к точке L2 Лагранжа Земля-Солнце — гравитационно стабильному месту в космосе, примерно в 1,5 миллиона км от родной планеты.

Оказавшись там, телескоп начнет наблюдение за космосом в инфракрасном свете, помогая астрономам изучать первые звезды и галактики Вселенной и искать признаки жизни в атмосферах экзопланет, а также выполнять множество других задач.

«Космический телескоп Джеймса Уэбба — это колоссальное достижение, созданное для преобразования нашего взгляда на Вселенную и предоставления удивительных научных знаний. Он бросит свой взгляд в прошлое на более чем 13 миллиардов лет — на свет, созданный сразу после Большого взрыва, — с целью показать человечеству самые далекие уголки космоса, которые мы когда-либо видели», — Билл Нельсон, администратор NASA.

Путь «Уэбба» к стартовой площадке был долгим и сложным. Разработка амбициозного телескопа началась в 1996 году, а запуск первоначально был запланирован на 2007 год, но за эти годы проект претерпел многочисленные задержки и перерасход средств.

Сборка большой обсерватории наконец началась в 2013 году в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте. В 2017 году телескоп был отправлен в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне для проведения криогенных испытаний. Год спустя «Уэбб» отправился в Южную Калифорнию к генеральному подрядчику Northrop Grumman для более обширной серии испытаний, которые завершились только в августе этого года. Завершение этих испытаний открыло дорогу телескопу во Французскую Гвиану.

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