Телескоп Джеймса Уэбба прибыл на космодром, где состоится его запуск на орбиту

Затем ценный груз был доставлен на космодром в городе Куру, где он будет подготовлен к запланированному 18 декабря запуску на ракете Arianespace Ariane 5. После старта «Уэбб» направится к точке L 2 Лагранжа Земля-Солнце — гравитационно стабильному месту в космосе, примерно в 1,5 миллиона км от родной планеты.

Оказавшись там, телескоп начнет наблюдение за космосом в инфракрасном свете, помогая астрономам изучать первые звезды и галактики Вселенной и искать признаки жизни в атмосферах экзопланет, а также выполнять множество других задач.