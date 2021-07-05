Телескоп Джеймса Уэбба признали готовым к запуску в космос

Международный космический телескоп Джеймса Уэбба прошел окончательную аналитическую проверку и был признан готовым к запуску в космос на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома во Французской Гвиане.

В отчете Европейского космического агентства содержится окончательное подтверждение того, что все аспекты ракеты-носителя и космического корабля полностью совместимы.

Ракета Ariane 5 была адаптирована для удовлетворения всех конкретных требований миссии. Новое оборудование гарантирует, что вентиляционные отверстия вокруг основания обтекателя останутся полностью открытыми. Это минимизирует шок от разгерметизации, когда обтекатель будет сброшен с ракеты-носителя.