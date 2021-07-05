Телескоп Джеймса Уэбба признали готовым к запуску в космос

Международный космический телескоп Джеймса Уэбба прошел окончательную аналитическую проверку и был признан готовым к запуску в космос на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома во Французской Гвиане.
В отчете Европейского космического агентства содержится окончательное подтверждение того, что все аспекты ракеты-носителя и космического корабля полностью совместимы.
Ракета Ariane 5 была адаптирована для удовлетворения всех конкретных требований миссии. Новое оборудование гарантирует, что вентиляционные отверстия вокруг основания обтекателя останутся полностью открытыми. Это минимизирует шок от разгерметизации, когда обтекатель будет сброшен с ракеты-носителя.
Некоторые элементы «Уэбба» чувствительны к солнечному излучению и нагреванию атмосферой. Чтобы защитить его после сброса обтекателя, Ariane 5 выполнит специально разработанный маневр качения, чтобы избежать какого-либо фиксированного положения телескопа относительно Солнца. Кроме того, на Ariane 5 установлена дополнительная батарея, позволяющая разогнаться до верхней ступени и быстро удалиться от телескопа, когда он отправится в свое космическое путешествие.
Ariane 5 доставит телескоп прямо на точную переходную орбиту к месту назначения, второй точке Лагранжа (L2). После отделения от пусковой установки Уэбб продолжит свой четырехнедельный долгий путь к L2 в одиночку.
Телескоп будет наблюдать Вселенную в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне — на длинах волн, превышающих видимый свет. Для этого он оснащен набором современных фотоаппаратов, спектрографов и коронографов.
Предполагается, что в число возможностей нового телескопа войдет непосредственное наблюдение экзопланет. Также он изучит объекты внутри Солнечной системы. В числе первых его зеркала будут направлены на спутник Юпитера Европу и на спутник Сатурна — Энцелад.
Идея запуска телескопа возникла в NASA еще в 1997 году. Тогда старт миссии, получившей имя второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, планировался на 2007-й год, но с тех пор переносился 19 раз.
«Уэбб» станет самым большим и мощным телескопом, когда-либо запущенным в космос. Он призван прийти на смену «Хабблу», который был запущен в 1990 году. Знаменитый телескоп вышел из строя три недели назад, и в NASA до сих пор не могут устранить неполадки.