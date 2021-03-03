Телескоп Джеймса Уэбба прошел финальные испытания перед запуском

Последний тест наземного сегмента обсерватории начался с создания моделируемого плана, которому будет следовать каждый из его научных инструментов. Команды на последовательное включение, перемещение и управление каждым из четырех научных инструментов были затем переданы из Оперативного центра Уэбба в Научном институте космического телескопа (STScI) в Балтиморе. Во время испытания операции проводились так, как если бы обсерватория находилась на орбите.

Для этого группа управления полетами подключила обсерваторию к сети Deep Space Network, международному массиву гигантских радиоантенн, которые NASA использует для связи со многими космическими кораблями. Но поскольку обсерватории еще нет в космосе, было использовано специальное оборудование для имитации реальной радиосвязи, которая будет существовать между телескопом и сетью дальнего космоса.

На следующем этапе работ сотрудники миссии проведут окончательное складывание солнцезащитного козырька и развертывание зеркала телескопа перед его отправкой на стартовую площадку.