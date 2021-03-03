Телескоп Джеймса Уэбба прошел финальные испытания перед запуском

Испытательные группы успешно завершили два важных этапа, которые подтвердили, что внутренняя электроника обсерватории функционирует должным образом. Они также убедились, что обсерватория и четыре ее научных инструмента могут правильно отправлять и получать данные через ту же сеть, которую они будут использовать в космосе. Эти вехи приближают телескоп к запуску в октябре.
Испытания проводились в Northrop Grumman в Редондо-Бич, Калифорния. Специалисты проверили функциональность всех электронных компонентов телескопа и его научных инструментов. Полный цикл вибрационных и температурных испытаний телескоп прошел в 2020 году. Они подтвердили полную работоспособность обсерватории в космических условиях.
Последний тест наземного сегмента обсерватории начался с создания моделируемого плана, которому будет следовать каждый из его научных инструментов. Команды на последовательное включение, перемещение и управление каждым из четырех научных инструментов были затем переданы из Оперативного центра Уэбба в Научном институте космического телескопа (STScI) в Балтиморе. Во время испытания операции проводились так, как если бы обсерватория находилась на орбите.
Для этого группа управления полетами подключила обсерваторию к сети Deep Space Network, международному массиву гигантских радиоантенн, которые NASA использует для связи со многими космическими кораблями. Но поскольку обсерватории еще нет в космосе, было использовано специальное оборудование для имитации реальной радиосвязи, которая будет существовать между телескопом и сетью дальнего космоса.
На следующем этапе работ сотрудники миссии проведут окончательное складывание солнцезащитного козырька и развертывание зеркала телескопа перед его отправкой на стартовую площадку.
Космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST) должен стать преемником орбитальной обсерватории «Хаббл», которая работает в космосе уже 30 лет. Первичными задачами JWST являются: обнаружение света первых звезд и галактик, сформированных после Большого взрыва, изучение формирования и развития галактик, звезд, планетных систем и происхождения жизни. На него возлагают большие ожидания астрономы всего мира.
Первоначальная дата запуска JWST при его проектировке была назначена на 2014 год, но несколько раз переносилась в связи с чрезмерной сложностью задачи и затратами на производство телескопа. В середине июля прошлого года запуск перенесли в очередной раз: с марта на октябрь 2021 года. Это было связано с замедлением тестовых работ из-за пандемии коронавирусной инфекции.