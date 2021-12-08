Телескоп «Джемини» поймал в объектив «однокрылую бабочку» в созвездии Хамелеона

Национальный научный фонд NOIRLab опубликовал снимок, сделанный в Чили Международной обсерваторией «Джемини». На фото запечатлена инфракрасная туманность Хамелеон, расположенная недалеко от центра темного облака Хамелеон I. Это одна из ближайших областей звездообразования в Млечном Пути.

Свое название туманность получила за то, что она ярко светится в инфракрасных длинах волн, хотя ее также можно увидеть в видимом свете, как на изображении выше. В центре туманности спрятан ее «двигатель» – звезда малой массы, которую затмевает темная вертикальная полоса.

Несмотря на то, что эта молодая холодная звезда скрыта от наших любопытных взглядов, она испускает потоки быстро движущегося газа, которые проложили туннель в межзвездном облаке, из которого образовалась молодая звезда. Инфракрасный и видимый свет, излучаемый звездой, проходит по этому туннелю и рассеивается от его стенок, образуя тонкую отражающую туманность.

Ярко-красный объект справа от центра изображения отмечает место, где часть быстро движущегося потока газа загорается после столкновения с медленно движущимся газом в туманности. Он известен как объект Хербига-Аро (HH) и имеет обозначение HH 909A. Другие объекты Хербига-Аро были обнаружены вдоль оси истечения звезды за краями изображения справа и слева.