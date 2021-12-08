Телескоп «Джемини» поймал в объектив «однокрылую бабочку» в созвездии Хамелеона

Национальный научный фонд NOIRLab опубликовал снимок, сделанный в Чили Международной обсерваторией «Джемини». На фото запечатлена инфракрасная туманность Хамелеон, расположенная недалеко от центра темного облака Хамелеон I. Это одна из ближайших областей звездообразования в Млечном Пути.
Свое название туманность получила за то, что она ярко светится в инфракрасных длинах волн, хотя ее также можно увидеть в видимом свете, как на изображении выше. В центре туманности спрятан ее «двигатель» – звезда малой массы, которую затмевает темная вертикальная полоса.
Несмотря на то, что эта молодая холодная звезда скрыта от наших любопытных взглядов, она испускает потоки быстро движущегося газа, которые проложили туннель в межзвездном облаке, из которого образовалась молодая звезда. Инфракрасный и видимый свет, излучаемый звездой, проходит по этому туннелю и рассеивается от его стенок, образуя тонкую отражающую туманность.
Ярко-красный объект справа от центра изображения отмечает место, где часть быстро движущегося потока газа загорается после столкновения с медленно движущимся газом в туманности. Он известен как объект Хербига-Аро (HH) и имеет обозначение HH 909A. Другие объекты Хербига-Аро были обнаружены вдоль оси истечения звезды за краями изображения справа и слева.
Астрономы предположили, что темная полоса в центре инфракрасной туманности Хамелеон – это околозвездный диск, резервуар газа и пыли, вращающийся вокруг звезды. Околозвездные диски обычно ассоциируются с молодыми звездами и предоставляют материалы, необходимые для образования планет.
Причина, по которой на этом изображении диск выглядит как полоса, а не круг, заключается в том, что он виден нам с ребра, открывая только один край для наблюдателей на Земле. Детали на этом изображении созданы благодаря съемке спектрофграфа Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS), расположенного на вершине Серро-Пачон в Чили. Помимо спектрографа, обсерваторпия GMOS обладает возможностями визуализации, что делает его универсальным инструментом.
«GMOS-South – идеальный инструмент для проведения этих наблюдений из-за его поля зрения, которое может охватить всю туманность, а также из-за его способности улавливать излучение ионизированного газа туманности», – говорит специалист по инструментам NOIRLab Герман Гимено.