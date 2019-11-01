Телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрофизики

Команда ученых под руководством португальских астрономов из Института астрофизики и космических наук применила метод астросейсмологии для изучения двух красных гигантов: HD 212771 и HD 203949, имеющих в своей системе несколько экзопланет.

При помощи телескопа TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) исследователи рассматривали колебания звезд, что позволило установить физические характеристики объектов, в том числе массу, размеры и возраст.