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Космос

Телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрофизики

Анастасия Баринова
01 ноября 2019
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Телескоп TESS
Фото: NASA
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Телескоп TESS
Фото: Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço
На данной стадии эволюции звезды планета должна была погибнуть.

Команда ученых под руководством португальских астрономов из Института астрофизики и космических наук применила метод астросейсмологии для изучения двух красных гигантов: HD 212771 и HD 203949, имеющих в своей системе несколько экзопланет. 

При помощи телескопа TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) исследователи рассматривали колебания звезд, что позволило установить физические характеристики объектов, в том числе массу, размеры и возраст.

«Наблюдения TESS достаточно точны для измерения слабых пульсаций на поверхностях звезд. Изучаемые звезды имеют в своих системах планеты, что делает их прекрасными «лабораториями» для изучения эволюции планетных систем», – Тьяго Кампанте, Институт астрофизики и космических наук.

После этого внимание было сосредоточено на звезде HD 203949, рядом с которой на расстоянии до 0,65 астрономической единицы, то есть на очень близкой орбите, находилась ранее неизвестная планета.

На своей нынешней эволюционной стадии красного гиганта звезда уже пережила расширение. В период, когда её оболочка распространялась дальше орбиты данной планеты, та должна была быть уничтожена. Но этого не произошло.

«Исследование демонстрирует взаимосвязь звездной и экзопланетной астрофизики – звезды и их планеты не только формируются, но и эволюционируют вместе», – Вардан Адибекян, Университет Порту.

Узнайте о других открытиях, сделанных с помощью телескопа TESS.