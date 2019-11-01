Телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрофизики
Команда ученых под руководством португальских астрономов из Института астрофизики и космических наук применила метод астросейсмологии для изучения двух красных гигантов: HD 212771 и HD 203949, имеющих в своей системе несколько экзопланет.
При помощи телескопа TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite) исследователи рассматривали колебания звезд, что позволило установить физические характеристики объектов, в том числе массу, размеры и возраст.
После этого внимание было сосредоточено на звезде HD 203949, рядом с которой на расстоянии до 0,65 астрономической единицы, то есть на очень близкой орбите, находилась ранее неизвестная планета.
На своей нынешней эволюционной стадии красного гиганта звезда уже пережила расширение. В период, когда её оболочка распространялась дальше орбиты данной планеты, та должна была быть уничтожена. Но этого не произошло.