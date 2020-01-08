Телескоп TESS обнаружил свою первую экзопланету в зоне обитаемости

Индекс небесного тела — TOI 700d. Экзопланета вращается вокруг красного карлика TOI 700, масса которого примерно равна 0,4 Солнца. Периодичность вращения вокруг светила или ее год равен 37 дням, а количество энергии, получаемого планетой от звезды равно 86% от той, что Солнце дает Земле.

В течение 11 месяцев наблюдений на TOI 700 не обнаружили вспышек — по заявлению NASA это повышает шанс экзопланеты быть обитаемой. Чтобы понять, пригодна ли планета для жизни, астрономам необходимо определить состав и структуру ее атмосферы.