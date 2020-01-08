Телескоп TESS обнаружил свою первую экзопланету в зоне обитаемости

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) — космический телескоп NASA — открыл свою первую экзопланету, которая по размеру и расположению подобна Земле. Система, в которой находится редкая планета, расположена от нас на расстоянии в сотню световых лет.
Индекс небесного тела — TOI 700d. Экзопланета вращается вокруг красного карлика TOI 700, масса которого примерно равна 0,4 Солнца. Периодичность вращения вокруг светила или ее год равен 37 дням, а количество энергии, получаемого планетой от звезды равно 86% от той, что Солнце дает Земле.
В течение 11 месяцев наблюдений на TOI 700 не обнаружили вспышек — по заявлению NASA это повышает шанс экзопланеты быть обитаемой. Чтобы понять, пригодна ли планета для жизни, астрономам необходимо определить состав и структуру ее атмосферы.
В системе находятся также две другие планеты. TOI 700b находится к звезде ближе всего и, возможно, имеет твердую поверхность, а ее оборот составляет 10 дней. TOI 700c находится дальше от светила и похожа на газовый гигант. Ее размер больше земного в 2,6 раза, а оборот вокруг звезды равен 16 дням.