Телескопу «Хаббл» – 31 год! В честь праздника он прислал новое фото

24 апреля 1990 года с Земли стартовал шаттл «Дискавери», отправивший в космос легендарный телескоп «Хаббл». Обсерватория работает до сих пор, и в честь 31-го «дня рождения» NASA поделилось новой фотографией.

На снимке – AG Киля (AG Carinae), одна из самых ярких звезд в нашей галактике. Она находится на расстоянии 20 000 световых лет и относится к ярким голубым переменным; ее видимая звездная величина изменяется в пределах от 5,7m до 9m. Звезда окружена туманностью из выброшенного за последние 10 тысяч лет вещества – его масса примерно в 10 раз превышает массу нашего Солнца.

Вспышки, которые можно наблюдать, являются одной из фаз существования ярких голубых переменных: такие объекты «живут быстро и умирают молодыми»; они отбрасывает материал перед тем, как взорваться и превратиться в сверхновую. Эти звезды живут всего несколько миллионов лет по сравнению с возрастом Солнца (примерно 10 миллиардов лет). При этом AG Киля в 70 раз массивнее нашего светила: ее свет сопоставим с сиянием миллиона солнц.