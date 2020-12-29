Найдены 43 звезды, которые могут покинуть Млечный Путь

Исследовательская группа, возглавляемая астрономами из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC), обнаружила 591 высокоскоростную звезду на основе данных Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope (LAMOST)) и телескопа Европейского космического агентства Gaia. Как сообщают исследователи, 43 из обнаруженных звезд могут покинуть нашу галактику.
Высокоскоростными называются звезды с огромной пространственной скоростью, которые могут в какой-то момент покинуть свою галактику. С момента открытия первой подобной звезды в 2005 году ученые обнаружили уже более 550 подобных космических тел. Благодаря новому открытию их число удвоилось враз.
По словам соавтора исследования, профессора NAOC Лу Юджуна, хотя высокоскоростные звезды с уникальной кинематикой и редки в Млечном Пути, они могут расширить наши знания о многих галактических объектах, от центральной сверхмассивной черной дыры до далеких галактических гало.
Ученые проанализировали химические и кинематические свойства 591 высокоскоростной звезды и обнаружили, что они представляют собой звезды внутреннего гало нашей галактики.
«Их низкая металличность указывает на то, что основная часть звездного гало образовалась в результате слияния и распада карликовых галактик», — заключил другой исследователь из NAOC Чжао Ган.
LAMOST, крупнейший оптический телескоп в Китае, имеет самую высокую скорость сбора данных в мире и может наблюдать около 4000 небесных целей за одну экспозицию. Он начал регулярные исследования в 2012 году и создал самую большую в мире базу данных спектров.
Gaia — это космическая миссия в рамках научной программы Европейского космического агентства (ESA), запущенная в 2013 году. Она предоставила астрометрические параметры для более чем 1,3 миллиарда источников, что является самой большой базой данных астрометрических параметров.