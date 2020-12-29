Найдены 43 звезды, которые могут покинуть Млечный Путь

По словам соавтора исследования, профессора NAOC Лу Юджуна, хотя высокоскоростные звезды с уникальной кинематикой и редки в Млечном Пути, они могут расширить наши знания о многих галактических объектах, от центральной сверхмассивной черной дыры до далеких галактических гало.

Ученые проанализировали химические и кинематические свойства 591 высокоскоростной звезды и обнаружили, что они представляют собой звезды внутреннего гало нашей галактики.

«Их низкая металличность указывает на то, что основная часть звездного гало образовалась в результате слияния и распада карликовых галактик», — заключил другой исследователь из NAOC Чжао Ган.

LAMOST, крупнейший оптический телескоп в Китае, имеет самую высокую скорость сбора данных в мире и может наблюдать около 4000 небесных целей за одну экспозицию. Он начал регулярные исследования в 2012 году и создал самую большую в мире базу данных спектров.

Gaia — это космическая миссия в рамках научной программы Европейского космического агентства (ESA), запущенная в 2013 году. Она предоставила астрометрические параметры для более чем 1,3 миллиарда источников, что является самой большой базой данных астрометрических параметров.