Темная материя замедляет вращение Млечного пути

В центре нашей Галактики находится огромная перемычка (также называемая бар) из звезд, из которой исходят ее спиральные рукава. Как и остальная часть Галактики, перемычка вращается, но темная материя, наполняющая Млечный Путь, замедляет его примерно на 13 процентов каждые миллиард лет.

Астрономы давно спорили о скорости вращения галактического стержня и о том, повышается она или замедляется. Римпей Чиба из Оксфордского университета и Ральф Шёнрих из Университетского колледжа Лондона утверждают, что скорость замедляется. В своих расчетах они использовали наблюдения космического телескопа Gaia.