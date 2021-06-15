Темная материя замедляет вращение Млечного пути

В центре нашей Галактики находится огромная перемычка (также называемая бар) из звезд, из которой исходят ее спиральные рукава. Как и остальная часть Галактики, перемычка вращается, но темная материя, наполняющая Млечный Путь, замедляет его примерно на 13 процентов каждые миллиард лет.
Астрономы давно спорили о скорости вращения галактического стержня и о том, повышается она или замедляется. Римпей Чиба из Оксфордского университета и Ральф Шёнрих из Университетского колледжа Лондона утверждают, что скорость замедляется. В своих расчетах они использовали наблюдения космического телескопа Gaia.
Замедление стало возможным, потому что некоторые звезды вместо того, чтобы вращаться вокруг центра галактики, вращаются вокруг так называемой точки Лагранжа, где сила тяжести от галактического стержня и внешнее воздействие от его баланса вращения создают устойчивую гравитационную точку. Расположение этой точки зависит от скорости вращения галактического бара.
Если вращение стержня замедляется, точка Лагранжа перемещается наружу, выталкивая звезды, вращающиеся вокруг нее и захватывая другие, более молодые звезды. Измеряя возраст звезд в этом скоплении, исследователи определили, что точка Лагранжа движется наружу со скоростью около 2600 световых лет за миллиард лет. Это означает, что вращение галактического бара замедляется примерно на 13 процентов за миллиард лет.
По словам исследователя, со следующими выпусками данных Gaia ученые смогут получить больше информации о сгустке звезд, вращающихся вокруг галактической точки Лагранжа. Это может помочь понять, из чего состоит темная материя, а также даст информацию о формировании и эволюции нашей галактики.