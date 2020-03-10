Темные дюны Марса: аппарат ESA запечатлел крайне необычный кратер

Регион Терра Сабея (Terra Sabaea) на Марсе, известный своими широкими полосами волнистых, рельефных, пологих дюн, является домом для многих удивительных геологических объектов, в том числе и для кратера Моро (Moreux). Его снимок в высоком разрешении сделал орбитальный аппарат ESA «Марс-экспресс».

По сравнению с земными и другими марсианскими кратерами Моро выглядит деформированным — это результат продолжительной эрозии. Его края поломаны, изогнуты и покрыты волнистыми крапинками и пятнами, а в центре находится заметный холм, появившийся в результате отскока материала от дна кратера и его поднятия вверх после первоначального удара. Высота этого холма около двух километров, а сам кратер имеет глубину около трех километров и диаметр в 135 километров.