Темные дюны Марса: аппарат ESA запечатлел крайне необычный кратер

Регион Терра Сабея (Terra Sabaea) на Марсе, известный своими широкими полосами волнистых, рельефных, пологих дюн, является домом для многих удивительных геологических объектов, в том числе и для кратера Моро (Moreux). Его снимок в высоком разрешении сделал орбитальный аппарат ESA «Марс-экспресс».
По сравнению с земными и другими марсианскими кратерами Моро выглядит деформированным — это результат продолжительной эрозии. Его края поломаны, изогнуты и покрыты волнистыми крапинками и пятнами, а в центре находится заметный холм, появившийся в результате отскока материала от дна кратера и его поднятия вверх после первоначального удара. Высота этого холма около двух километров, а сам кратер имеет глубину около трех километров и диаметр в 135 километров.
Цветовая палитра кратера отражает разнообразный геологический состав. Считается, что дюны внутри и вокруг Моро содержат песчаный материал, богатый пироксеном и оливином — минералами, содержащими магний и железo, которыe и окрашивают дюны в темный цвет.
Считается также, что марсианские ветры собирали мелкий, базальтовый, вулканический песок и пепел в кратере и вокруг него. Базальтовые камни являются обычным явлением как на Марсе, так и на других небесных телах. Например, базальт — ключевой компонент лунных морей, из-за которого они выглядят заметно темнее лунного нагорья.
Многие из объектов, таких как дюны, окружающие центральную вершину и южную область кратера Моро, по-видимому, были образованы льдом. Считается, что это произошло в виде значительных эпизодов ледниковой активности за последние несколько миллионов лет.
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