Астрономам удалось найти уже более 5000 экзопланет

Представители NASA поздравили ученое сообщество с достижением круглой отметки.

В 1988 году астрономы обнаружили возле пульсара PSR 1257+12 первую экзопланету вне Солнечной системы. Открытие было подтверждено четыре года спустя, и теперь ученые непрерывно работают над поиском новых планет в далеких звездных системах.

На этой неделе в архиве экзопланет NASA была зарегистрирована пятитысячная экзопланета, а всего их на данный момент насчитывается 5005. Как отмечается в релизе космического агентства, каждая из них имеет свои уникальные характеристики.

«Это не просто число. Каждый из них – это новый мир, совершенно новая планета. Я в восторге от каждого из них, но мы по сути ничего о них не знаем», – Джесси Кристиансен, астроном из Научного института экзопланет NASA в Калифорнийском технологическом институте.

Первые два планеты за пределами Солнечной системы, открытые астрономами Александром Вольщаном и Дейлом Фрайлом, были экзопланетами массой в 4,3 и 3,9 раза больше Земли, вращающимися вокруг миллисекундного пульсара.

Третья экзопланета, почти равная по массе нашей Земле, была обнаружена на орбите звезды, получившей название Лич, в 1994 году. Три первые экзопланеты были названы Полтергейст, Фобетор и Драугр соответственно.

Уже тогда ученые поняли, что наша галактика буквально кишит подобными мирами. «Если вы можете найти планеты возле нейтронной звезды, то они должны быть практически везде», – говорил Вольшан.

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Вскоре на помощь астрономам подоспел новый метод обнаружения экзопланет – метод транзита, когда на Земле можно зафиксировать незначительное затемнение звезды в момент прохождения перед ней экзопланеты.

Огромный вклад в обнаружение экзопланет внес телескоп «Кеплер», запущенный в 2009 году. С его помощью уже было обнаружено более трех тысяч новых экзопланет, и еще столько же ждут своего подтверждения.

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Ученые пока не обнаружили доказательств существования жизни на какой-либо из экзопланет, но активно работают над этим вопросом. Недавно запущенный телескоп Джеймса Уэбба потенциально способен совершить это эпохальное открытие.

Согласно выводам ученых, «Уэбб» способен обнаружить, к примеру, аммиак в атмосфере шести газовых карликовых планет всего за несколько орбитальных витков. При этом наиболее вероятными кандидатами на обнаружение признаков жизни являются вовсе не землеподобные планеты, а сверхземли или мининептуны, говорят исследователи.