TESS зафиксировал редкую вспышку кометы: видео

Основное назначение TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) — поиск экзопланет в дальнем космосе. Телескоп снимает одну область неба в течение 27 дней, а затем переключается на другую. При этом, TESS делает снимки каждые полчаса.

Изучая данные с телескопа, ученые обнаружили, попавшую в его поле зрения комету Виртанена (46P/Wirtanen). В конце 2018 года она приближалась к Земле и особенно хорошо наблюдалась. На полученной видеозаписи видно, как комета вспыхивает вследствие интенсивного выброса веществ в космос.