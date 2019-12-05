TESS зафиксировал редкую вспышку кометы: видео
Основное назначение TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) — поиск экзопланет в дальнем космосе. Телескоп снимает одну область неба в течение 27 дней, а затем переключается на другую. При этом, TESS делает снимки каждые полчаса.
Изучая данные с телескопа, ученые обнаружили, попавшую в его поле зрения комету Виртанена (46P/Wirtanen). В конце 2018 года она приближалась к Земле и особенно хорошо наблюдалась. На полученной видеозаписи видно, как комета вспыхивает вследствие интенсивного выброса веществ в космос.
Несмотря на низкое качество видеоматериала, фиксация подобного события для ученых — большая удача. Анализ данных вспышки, возможно, поможет исследователям разобраться в природе этого явления.
Одно из предположений о природе вспышки — поражение внезапной волной тепла нестабильного льда, вызвавшее взрыв. Другая теория заключается в том, что лед подвергся воздействию солнечного света и быстро испарился после разрушения поверхности кометы.
По расчетам исследователей, из ядра кометы было выброшено около тысячи тонн вещества, а скорость выброса достигала 800 метров в секунду.