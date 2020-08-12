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Космос

Телескоп TESS, ищущий экзопланеты, успешно завершил основную миссию

Михаил Сысоев
12 августа 2020
TESS
Это не означает, что он прекращает работу.

Космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, завершил свою основную миссию, сфотографировав около 75% звездного неба в рамках двухлетнего исследования, сообщает NASA. 

Запечатлевая эту гигантскую мозаику, TESS открыл 66 новых экзопланет и обнаружил более двух тысяч кандидатов на эту роль, над подтверждением которых работают астрономы. 

«TESS производит высококачественные наблюдения, предоставляющих ценные данные по широкому кругу научных тем. Вступая в свою расширенную миссию, TESS уже имеет оглушительный успех», — Патрисия Бойд, научный сотрудник проекта TESS.

Телескоп был запущен 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9. В течение первого года работы TESS сканировал южное небо, исследовав 13 секторов размером 24×96 градусов каждый. В общей сложности за первый год работы телескопа каждая из ПЗС-матриц TESS сделала 15347 снимков, а общий объем переданных данных превысил 20 терабайт. Аналогичная работа была проделана во второй год с северным небом.

В рамках расширенной миссии TESS возобновит сканирование южного неба. Кроме того, команда миссии внесла улучшения в способ сбора и обработки данных со спутника. Теперь его камеры снимают полное изображение каждые 10 минут, в три раза быстрее, чем во время основной миссии. 

Новый быстрый режим позволяет измерять яркость тысяч звезд каждые 20 секунд. Это позволит лучше определять изменения яркости, вызванные звездными колебаниями, и более детально фиксировать взрывные вспышки активных звезд.

После года съемки южного неба TESS потребуется еще 15 месяцев, чтобы собрать дополнительные наблюдения на севере, после чего телескоп попытается обнаружить экзопланеты у звезд, на которые мы смотрим через плоскость Солнечной системы. 

TESS ищет транзиты — затемнения звезд, вызванные прохождением перед ней орбитальной планеты. Среди последних планетарных открытий телескопа — его первый мир размером с Землю, названный TOI 700 d. Эта экзопланета расположена в обитаемой зоне своей звезды. Еще один мир размером с Нептун недавно был обнаружен возле двойной звездной системы AU Microscopii. 

В дополнение к своим планетным открытиям, TESS наблюдал вспышку кометы в нашей солнечной системе, а также многочисленные взрывающиеся звезды. Спутник обнаружил неожиданные затмения в хорошо известной двойной звездной системе, раскрыл тайну о классе пульсирующих звезд и исследовал мир, в котором времена года зависят от звездной модуляции. Еще более примечательно то, что TESS наблюдал, как черная дыра в далекой галактике разорвала звезду, похожую на Солнце.

Узнайте, как телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрофизики.

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