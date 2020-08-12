Телескоп TESS, ищущий экзопланеты, успешно завершил основную миссию

Космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, завершил свою основную миссию, сфотографировав около 75% звездного неба в рамках двухлетнего исследования, сообщает NASA.
Запечатлевая эту гигантскую мозаику, TESS открыл 66 новых экзопланет и обнаружил более двух тысяч кандидатов на эту роль, над подтверждением которых работают астрономы.
Телескоп был запущен 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9. В течение первого года работы TESS сканировал южное небо, исследовав 13 секторов размером 24×96 градусов каждый. В общей сложности за первый год работы телескопа каждая из ПЗС-матриц TESS сделала 15347 снимков, а общий объем переданных данных превысил 20 терабайт. Аналогичная работа была проделана во второй год с северным небом.
В рамках расширенной миссии TESS возобновит сканирование южного неба. Кроме того, команда миссии внесла улучшения в способ сбора и обработки данных со спутника. Теперь его камеры снимают полное изображение каждые 10 минут, в три раза быстрее, чем во время основной миссии.
Новый быстрый режим позволяет измерять яркость тысяч звезд каждые 20 секунд. Это позволит лучше определять изменения яркости, вызванные звездными колебаниями, и более детально фиксировать взрывные вспышки активных звезд.
После года съемки южного неба TESS потребуется еще 15 месяцев, чтобы собрать дополнительные наблюдения на севере, после чего телескоп попытается обнаружить экзопланеты у звезд, на которые мы смотрим через плоскость Солнечной системы.
TESS ищет транзиты — затемнения звезд, вызванные прохождением перед ней орбитальной планеты. Среди последних планетарных открытий телескопа — его первый мир размером с Землю, названный TOI 700 d. Эта экзопланета расположена в обитаемой зоне своей звезды. Еще один мир размером с Нептун недавно был обнаружен возле двойной звездной системы AU Microscopii.
В дополнение к своим планетным открытиям, TESS наблюдал вспышку кометы в нашей солнечной системе, а также многочисленные взрывающиеся звезды. Спутник обнаружил неожиданные затмения в хорошо известной двойной звездной системе, раскрыл тайну о классе пульсирующих звезд и исследовал мир, в котором времена года зависят от звездной модуляции. Еще более примечательно то, что TESS наблюдал, как черная дыра в далекой галактике разорвала звезду, похожую на Солнце.
Узнайте, как телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрофизики.