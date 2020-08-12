Телескоп TESS, ищущий экзопланеты, успешно завершил основную миссию

Телескоп был запущен 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9. В течение первого года работы TESS сканировал южное небо, исследовав 13 секторов размером 24×96 градусов каждый. В общей сложности за первый год работы телескопа каждая из ПЗС-матриц TESS сделала 15347 снимков, а общий объем переданных данных превысил 20 терабайт. Аналогичная работа была проделана во второй год с северным небом.

В рамках расширенной миссии TESS возобновит сканирование южного неба. Кроме того, команда миссии внесла улучшения в способ сбора и обработки данных со спутника. Теперь его камеры снимают полное изображение каждые 10 минут, в три раза быстрее, чем во время основной миссии.

Новый быстрый режим позволяет измерять яркость тысяч звезд каждые 20 секунд. Это позволит лучше определять изменения яркости, вызванные звездными колебаниями, и более детально фиксировать взрывные вспышки активных звезд.

После года съемки южного неба TESS потребуется еще 15 месяцев, чтобы собрать дополнительные наблюдения на севере, после чего телескоп попытается обнаружить экзопланеты у звезд, на которые мы смотрим через плоскость Солнечной системы.