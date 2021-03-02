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Космос

Тест для внимательных: сможете найти ровер Perseverance на поверхности Марса?

National Geographic Россия
02 марта 2021
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Фото: ESA / «Роскосмос»
А вот российско-европейский космический аппарат смог!

В последние дни мир не спускает глаз с высадившегося на поверхности Марса ровера Perseverance, который на данный момент представляет собой самый совершенный инструмент для изучения Красной планеты. Свой вклад в наблюдении за марсоходом внес и космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), который является частью программы «Экзо-Марс», совместной миссии «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ESA).

23 февраля TGO сделал снимки поверхности Марса с помощью своей системы цветного и стереоскопического изображения поверхности (CaSSIS), которая и показала марсоход Perseverance, а также его парашют, тепловой экран и элементы спускаемой ступени внутри кратера Джезеро.

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ESA / «Роскосмос» Слева направо на снимке расположены парашют и задняя часть корпуса, ступень спуска, марсоход и тепловой экран

На первом изображении элементы можно различить как серию темных и ярких пикселей, которые расшифрованы на втором снимке. Как видно на снимке, ступень спуска и теплозащитный экран представляют собой темные пятна, расположенные вокруг двух меньших кратеров, в то время как парашют и задняя часть корпуса — это заметные яркие пятна, расположенные в непосредственной близости друг от друга.

Марсоход представляет собой довольно слабое пятно у небольшого гребня, ведущего из одного из кратеров. Именно здесь Perseverance проведет следующие два года в поисках признаков прошлой микробной жизни на Красной планете.

ExoMars TGO также оказал значительную помощь марсоходу Perseverance во время его посадки, в частности обеспечив ретрансляцию данных. Видео приземления, а также звукозаписи и изображения были направлены на Землю с помощью TGO, а также орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Trace Gas Orbiter проводит свои собственные научные операции, уделяя особое внимание анализу атмосферы Марса и поиску газов, указывающих на существование жизни на Красной планете в далеком прошлом. Недавно аппарат обнаружил следы газообразного хлористого водорода, покидающего атмосферу планеты, что указывает на наличие соли на поверхности.

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