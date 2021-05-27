Тихоходок и кальмаров отправят в путешествие на МКС

Тихоходки являются уникальным объектом для изучения. За миллионы лет эволюции они выработали универсальный механизм для адаптации к неблагоприятным условиям: они впадают в глубокую спячку, приостанавливая почти все функции жизнедеятельности. В рамках нового эксперимента 5000 тихоходок были заморожены, а на борту МКС им предстоит оттаять и вернуться к их обычному образу жизни. Ранее уже было установлено, что эти организмы успешно размножаются в невесомости, и теперь молекулярные биологи хотят изучить генетику нескольких поколений тихоходок: как прибывших с Земли, так и их «космических потомков».

Результаты исследования должны показать, какие гены включаются или выключаются при адаптации к новым условиям. Например, если окажется, что для противостояния высокому уровню радиации тихоходки вырабатывают много антиоксидантов – в диету астронавтов будет добавлено больше продуктов, богатых именно этими веществами.

Еще одно живое существо, которое станет объектом изучения в рамках новой миссии – это головоногий моллюск Sepiolida. Он интересен своей симбиотической связью с биолюминесцентными бактериями, которые обосновались в его мантии. От кальмара они получают сахар и аминокислоты, а в ответ вырабатывают «световую завесу», скрывающую моллюска.