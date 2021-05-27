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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Космос

Тихоходок и кальмаров отправят в путешествие на МКС

Анастасия Баринова
27 мая 2021
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Тихоходка
Фото: Thomas Boothby/University of Wyoming
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Моллюск Sepiolida
Фото: Jamie S. Foster/University of Florida
Ученые продолжают раскрывать секреты феноменальной выживаемости тихоходок (и кальмаров заодно прихватили).

3 июня на МКС отправится грузовой корабль компании SpaceX, который доставит астронавтам продукты и все необходимое для работы в космосе. В одном из экспериментов ученым помогут тихоходки (Tardigrada).

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Эти микроскопические беспозвоночные отправляются в космос не в первый раз. Еще в 2007 году тихоходка стала первым земным организмом, которое перенесло пребывание в открытом космосе, выдержав воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума.

Тихоходки являются уникальным объектом для изучения. За миллионы лет эволюции они выработали универсальный механизм для адаптации к неблагоприятным условиям: они впадают в глубокую спячку, приостанавливая почти все функции жизнедеятельности. В рамках нового эксперимента 5000 тихоходок были заморожены, а на борту МКС им предстоит оттаять и вернуться к их обычному образу жизни. Ранее уже было установлено, что эти организмы успешно размножаются в невесомости, и теперь молекулярные биологи хотят изучить генетику нескольких поколений тихоходок: как прибывших с Земли, так и их «космических потомков». 

Результаты исследования должны показать, какие гены включаются или выключаются при адаптации к новым условиям. Например, если окажется, что для противостояния высокому уровню радиации тихоходки вырабатывают много антиоксидантов – в диету астронавтов будет добавлено больше продуктов, богатых именно этими веществами. 

Еще одно живое существо, которое станет объектом изучения в рамках новой миссии – это головоногий моллюск Sepiolida. Он интересен своей симбиотической связью с биолюминесцентными бактериями, которые обосновались в его мантии. От кальмара они получают сахар и аминокислоты, а в ответ вырабатывают «световую завесу», скрывающую моллюска.

Микробы вносят важный вклад в работу пищеварительной системы человека, отвечают за иммунитет и другие аспекты его здоровья. На примере моллюска и его симбиотического организма специалисты будут изучать влияния микрогравитации на бактерии. Иммунная система Sepiolida похожа на человеческую, и ответ его микроорганизмов на новые условия может показать, что происходит в космосе с бактериями, присутствующими в организме людей.

Среди других экспериментов, которые будут поставлены астронавтами в ближайшее время – выращивание устойчивого сорта хлопка и изучение влияния микрогравитации на образование микрокристаллов, которые приводят к образованию камней в почках. Последняя проблема проявляется у астронавтов все чаще, и для успеха будущих космических миссий ее необходимо решить.

Узнайте о других изменениях, которые происходят с людьми в космосе.

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