Тихоходок и кальмаров отправят в путешествие на МКС
3 июня на МКС отправится грузовой корабль компании SpaceX, который доставит астронавтам продукты и все необходимое для работы в космосе. В одном из экспериментов ученым помогут тихоходки (Tardigrada).
Эти микроскопические беспозвоночные отправляются в космос не в первый раз. Еще в 2007 году тихоходка стала первым земным организмом, которое перенесло пребывание в открытом космосе, выдержав воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума.
Тихоходки являются уникальным объектом для изучения. За миллионы лет эволюции они выработали универсальный механизм для адаптации к неблагоприятным условиям: они впадают в глубокую спячку, приостанавливая почти все функции жизнедеятельности. В рамках нового эксперимента 5000 тихоходок были заморожены, а на борту МКС им предстоит оттаять и вернуться к их обычному образу жизни. Ранее уже было установлено, что эти организмы успешно размножаются в невесомости, и теперь молекулярные биологи хотят изучить генетику нескольких поколений тихоходок: как прибывших с Земли, так и их «космических потомков».
Результаты исследования должны показать, какие гены включаются или выключаются при адаптации к новым условиям. Например, если окажется, что для противостояния высокому уровню радиации тихоходки вырабатывают много антиоксидантов – в диету астронавтов будет добавлено больше продуктов, богатых именно этими веществами.
Еще одно живое существо, которое станет объектом изучения в рамках новой миссии – это головоногий моллюск Sepiolida. Он интересен своей симбиотической связью с биолюминесцентными бактериями, которые обосновались в его мантии. От кальмара они получают сахар и аминокислоты, а в ответ вырабатывают «световую завесу», скрывающую моллюска.
Микробы вносят важный вклад в работу пищеварительной системы человека, отвечают за иммунитет и другие аспекты его здоровья. На примере моллюска и его симбиотического организма специалисты будут изучать влияния микрогравитации на бактерии. Иммунная система Sepiolida похожа на человеческую, и ответ его микроорганизмов на новые условия может показать, что происходит в космосе с бактериями, присутствующими в организме людей.
Среди других экспериментов, которые будут поставлены астронавтами в ближайшее время – выращивание устойчивого сорта хлопка и изучение влияния микрогравитации на образование микрокристаллов, которые приводят к образованию камней в почках. Последняя проблема проявляется у астронавтов все чаще, и для успеха будущих космических миссий ее необходимо решить.
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