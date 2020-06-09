Титан удаляется от Сатурна в 100 раз быстрее, чем предполагалось ранее

Тот факт, что Титан медленно удаляется от своей планеты не является каким-то необычным явлением. Это происходит с большинством спутников, включая Луну, из-за процесса, называемого приливным ускорением. Гравитация спутника вызывает приливные явления на центральной планете, а поскольку центральная планета вращается вокруг своей оси, поднятое приливом вещество смещается по отношению к спутнику, оказывая на него гравитационное воздействие. В случае с Луной это приводит к тому, что скорость ее движения постепенно замедляется, а орбита становится более высокой. По расчетам ученых, спутник Земли удаляется от нашей планеты со скоростью 3,82 сантиметра в год.

Подобное взаимодействие имеет место между Титаном и Сатурном, но ученые полагали, что эффект в этом случае не так ярко выражен из-за газообразной структуры Сатурна, который создает меньше трения, чем океаны и твердые поверхности Земли.

Лэйни и его коллеги использовали два метода, чтобы определить изменение положения Титана относительно Сатурна с течением времени. В первом случае ученые опирались на данные полученные «Кассини», измерявшего положение Титана относительно фоновых звезд. Эти данные были добавлены к историческим наблюдениям 1886 года.

Вторым методом была радиометрия. «Кассини» с 2006 по 2016 год десять раз подходил к Титану на близкое расстояние. Ученые оценили изменение скорости космического аппарата под гравитационным влиянием Титана.