Транзит Меркурия через диск Солнца: видео

Прохождение Меркурия через диск Солнца можно наблюдать примерно 13 раз за столетие. По сути, это явление аналогично солнечному затмению, однако из-за далекого расположения планеты от Земли, Меркурий не способен затмить нашу звезду и представляет собой мельчайший круг на ее диске.

Дольше всего транзит Меркурия можно было наблюдать в Южной Америке и восточной части Северной Америки, где планета красовалась на диске Солнца около пяти с половиной часов. Для интересующихся, но не заставших это явление, есть множество фото и видеозаписей, в том числе и от NASA: