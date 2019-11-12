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Космос

Транзит Меркурия через диск Солнца: видео

12 ноября 2019
Транзит Меркурия
В следующий раз подобное явление будет лишь в 2032 году.

Прохождение Меркурия через диск Солнца можно наблюдать примерно 13 раз за столетие. По сути, это явление аналогично солнечному затмению, однако из-за далекого расположения планеты от Земли, Меркурий не способен затмить нашу звезду и представляет собой мельчайший круг на ее диске.

Дольше всего транзит Меркурия можно было наблюдать в Южной Америке и восточной части Северной Америки, где планета красовалась на диске Солнца около пяти с половиной часов. Для интересующихся, но не заставших это явление, есть множество фото и видеозаписей, в том числе и от NASA:

В полной мере насладиться прохождением Меркурия по диску Солнца можно с помощью волшебного видео, созданного в Центре космических полетов имени Годдарда:

На фото ниже Меркурий запечатлен на диске Солнца на фоне монумента Вашингтону.

Транзит Меркурия
NASA/Bill Ingalls

Чтобы наблюдать за Солнцем с помощью оптических приборов обязательно наличие специального фильтра.

Следующий транзит Меркурия через солнечный диск ожидается 13 ноября 2032 года.