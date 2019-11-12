Транзит Меркурия через диск Солнца: видео

Прохождение Меркурия через диск Солнца можно наблюдать примерно 13 раз за столетие. По сути, это явление аналогично солнечному затмению, однако из-за далекого расположения планеты от Земли, Меркурий не способен затмить нашу звезду и представляет собой мельчайший круг на ее диске.
Дольше всего транзит Меркурия можно было наблюдать в Южной Америке и восточной части Северной Америки, где планета красовалась на диске Солнца около пяти с половиной часов. Для интересующихся, но не заставших это явление, есть множество фото и видеозаписей, в том числе и от NASA:
Just a few more minutes in today's #MercuryTransit! Watch Mercury complete its journey across the Sun through the eyes of our Solar Dynamics Observatory satellite ➡️ https://t.co/5OFdcyOFJ8. SDO keeps a constant eye on the Sun, so it has a prime view for transits like this! 🛰☀️ pic.twitter.com/QuCxZL6u1X— NASA Sun & Space (@NASASun) November 11, 2019
В полной мере насладиться прохождением Меркурия по диску Солнца можно с помощью волшебного видео, созданного в Центре космических полетов имени Годдарда:
На фото ниже Меркурий запечатлен на диске Солнца на фоне монумента Вашингтону.
Чтобы наблюдать за Солнцем с помощью оптических приборов обязательно наличие специального фильтра.
Egress. See you again in 2032! #MercuryTransit pic.twitter.com/yichkTzV8n— Ye Quanzhi (@Yeqzids) 11 ноября 2019 г.
Следующий транзит Меркурия через солнечный диск ожидается 13 ноября 2032 года.