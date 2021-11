Тринадцатый полет Ingenuity глазами марсохода: видео

Роботизированный беспилотник собирает информацию о Красной планете

Thank you for flying with NASA! Recently downlinked footage from the @NASAPersevere rover shows the Ingenuity #MarsHelicopter’s near-perfect 13th flight. It provides the most detailed look yet at the rotorcraft in action. More: https://t.co/4V3MbMBMJS pic.twitter.com/ES0ABrnIwc