Тринадцатый полет Ingenuity глазами марсохода: видео

4 сентября 2021 года роботизированный беспилотный вертолет Ingenuity совершил тринадцатый разведывательный полет по нелинейной траектории над южным участком района «Южная Сейта» в марсианском кратере Езеро. Летательный аппарат за 161 секунду преодолел дистанцию в 210 метров. Приземление произошло примерно в 12 метрах от места взлета.

В 300 метрах от вертолета находился марсоход Perseverance, чьи камеры задокументировали это событие. Недавно была опубликована видеозапись.