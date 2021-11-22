Тринадцатый полет Ingenuity глазами марсохода: видео

4 сентября 2021 года роботизированный беспилотный вертолет Ingenuity совершил тринадцатый разведывательный полет по нелинейной траектории над южным участком района «Южная Сейта» в марсианском кратере Езеро. Летательный аппарат за 161 секунду преодолел дистанцию в 210 метров. Приземление произошло примерно в 12 метрах от места взлета.
В 300 метрах от вертолета находился марсоход Perseverance, чьи камеры задокументировали это событие. Недавно была опубликована видеозапись.
Thank you for flying with NASA! Recently downlinked footage from the @NASAPersevere rover shows the Ingenuity #MarsHelicopter’s near-perfect 13th flight. It provides the most detailed look yet at the rotorcraft in action. More: https://t.co/4V3MbMBMJS pic.twitter.com/ES0ABrnIwc— NASA Mars (@NASAMars) November 18, 2021
По планам, Ingenuity должен был совершить на Красной планете пять полетов в течение 30 дней, и он уже превзошел даже самые смелые ожидания: его миссия длится около семи месяцев, а число полетов приближается к двум десяткам. Однако именно тринадцатый полет считается одним из самых сложных: были отработаны пируэты для выравнивания, разведывательные движения и посадка в условиях местности со сложным рельефом.
Аппарат, поднявшись на высоту восьми метров и разогнавшись до скорости 3,3 м/c, сфотографировал район Южная Сейта в разных ракурсах. Это значительно дополнило данные, полученные в ходе 12-го полета.
Специалисты NASA убедились в том, что маневренность Ingenuity и его техническое состояние все еще находятся на высоком уровне. Аппарат будет еще летать еще несколько недель или даже месяцев.