Настоящий Марс: нераскрытые тайны Красной планеты

Наличие у Марса двух спутников было предсказано писателем и публицистом Джонатаном Свифтом задолго до их обнаружения. В изданной в 1726 году книге «Путешествия Гулливера» он описал летающий остров Лапута и живущих на нем астрономов, которые открыли два спутника Марса на орбитах, удаленных от центра этой планеты на расстояния, равные соответственно трем и пяти диаметрам Марса с периодом обращения в 10 и 21,5 часа соответственно. По современным данным, Фобос и Деймос находятся на расстоянии в 1,3 и 3,4 диаметра Марса от центра планеты, а их периоды обращения составляют 7,6 и 30,3 часа.

В процессе исследований оказалось, что реальные природные условия этой холодной, пустынной, не покрытой водой и лесами планете являются более суровыми и даже в чем-то непреодолимыми для первопроходцев без специальной защиты:

Инсоляция. Марс расположен в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля, и получает примерно 43% доступного для Земли солнечного света (589,2 ватт на квадратный метр).

Гравитация. На Марсе она в два с половиной раза слабее земной. Человек, который весит на Земле 100 кг, будет на Марсе весить 38 кг. Ускорение силы тяжести на Марсе равно 3,71 м/с² (на Земле — 9,807 м/с²).

Магнитное поле. Марс не обладает четко выраженным дипольным магнитным полем. Датчиками посадочной платформы InSight удалось обнаружить лишь следы сильной намагниченности пород на отдельных участках поверхности планеты. Вместе с тем, слабая защита спорадически проявляемой магнитосферы, недостаточная для защиты живых организмов от космической радиации, дополняется на Марсе оболочкой из энергичных атомов и ионов верхней ионосферы, которая оттесняет потоки солнечного ветра. Возможно, потребуется создание специальной защиты первопроходцев от космической радиации.

Атмосферное давление. На Марсе оно составляет 6 мбар — менее 1% от привычного для нас и примерно равно земному давлению на высоте в 35 км. На вершинах гигантских вулканов Марса, высота которых достигает 25 км, оно составляет 0,6 мбар. В пропастях Большого каньона (Долины Маринера) оно повышается до 9 мбар, а на дне самой глубокой впадины Эллада — до 10 мбар (3). Это обстоятельство определяет экзотический и непривычный для жителей Земли температурный режим фазовых переходов пресной воды. Она закипает на поверхности Марсе при температуре от +1 до + 2°C, а на дне впадин — при +9°C.

Температурный режим. По данным марсохода Curiosity, температура на полюсах планеты составляет минус 153 °C, а на экваторе днем до +35 °С и ночью до минус 15°C. В среднем, она равна минус 46 °C и значительно отличается от средней земной температуры в +14 °С.

Состав атмосферы. Марс обладает очень тонкой атмосферой, объемом всего в одну сотую от земной, плотность которой равна 0,02 кг/куб.м. Она простирается до высоты в 11,1 км и, по данным Curiosity, состоит из углекислого газа (95%), азота (2,6%), аргона (1,9%) и кислорода (0,16%). Весной и летом уровень концентрации кислорода в атмосфере повышается примерно на треть, а осенью возвращается к прежнему показателю. Среднее давление атмосферы на поверхности Марса в 160 раз меньше, чем на поверхности Земли. На Марсе наблюдаются облака и выпадает снег. Зимой 1979 года в районе посадки «Викинга-2» тонкий слой снега пролежал несколько месяцев (3). Из-за разреженной атмосферы и невысокой гравитации на Марсе происходят глобальные пылевые бури, которые намного сильнее земных. Зимой ветры дуют от экватора к полюсу, а весной — от полюса к экватору. Периодические температурные колебания атмосферы — суточные приливы (из-за разницы дневных и ночных температур) совпадают на Марсе с гравитационными волнами и управляют пыльными бурями (11). Камера марсохода Opportunity 2 февраля 2004 года засняла два смерча (3). На Марсе зафиксировано наличие озона. Над каньонами, низинами равнин и на дне кратеров часто фиксируются туманные дымки. Над районом северного полюса Марса (в процессе наблюдений с космического телескопа им. Хаббла) был зафиксирован циклон, размер которого в поперечнике составлял около 2000 км. Диаметр центрального «глаза» этого циклона был равен 300 км.

Особенности рельефа. В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли, наблюдавший Марс в 15-сантиметровый телескоп-рефрактор, обнаружил и зарисовал сетку из тонких линий, которые назвал каналами. В процессе последующих исследований эти каналы сначала переквалифицировали в реки, а затем — в каньоны. Не повторяя классические работы с описанием рельефа Марса, можно кратко отметить, что планетообразующими формами рельефа здесь являются гигантские равнины, горные возвышенности, вулканы, каньоны, кратеры, высохшие озера и русла рек, «полярные шапки». Рельеф полушарий Марса заметно различается. Большую часть северного полушария занимают гладкие равнины, лежащие ниже среднего уровня планеты (Великая Северная равнина, Аркадия, Амазония и др.). Южное полушарие представлено, в основном, возвышенностями. На экваторе находится самая крупная марсианская возвышенность Фарсида высотой до 8 км с ее горами. В их числе самая высокая гора и самый высокий вулкан Солнечной системы — гора Олимп высотой в 21 229 м (диаметр кратера 85 км). В южном полушарии находится также самая глубокая на планете равнина Эллады диаметром в 2300 км, дно которой расположено на уровне на 8,2 км ниже среднего уровня поверхности планеты. Вблизи экватора расположен самый большой каньон Марса (Долина Маринера) протяженностью в 4 тысячи км и глубиной до 4 — 6 км.