Настоящий Марс: нераскрытые тайны Красной планеты

1. Богоявленский В. И. Природные и техногенные угрозы при освоении месторождений горючих ископаемых в криолитосфере//Горная промышленность, 2020, № 1,с.97-118.

2. Газогидраты: технология добычи и прспективы разоаботки // Информационная справка Аналитического центра при Правительстве РФ, декабрь 2013 года.

3. Галанин А. В. Факторы рельефообразования на Марсе // Думы о Марсе, 2013.

4. Толкачев М. В. Не лед и не пламень // Знание-сила, № 12, с. 14-15.

5. Призова Екатерина. Марсианские хроники СССР. Интересные факты о советской колонизации Марса // Российская газета, 2 декабря 2013 года.

6. Трофимук А.А., Макогон Ю.Ф., Толкачев М.В Газогидратные залежи — новый резерв энергетических ресурсов // Геология нефти и газа, № 10, 1981, с. 15 — 22.

7. Трофимук А.А., Макогон Ю.Ф., Толкачев М. В. Черский Н. В. Особенности обнаружения, разведки и разработки газогидратных залежей // Геология и геофизика, № 9, 1984, с. 3 -10.

8. Трофимук А.А., Макогон Ю.Ф., Толкачев М.В. О роли газовых гидратов в процессах аккумуляции углеводородов и формировании их залежей//Геология и геофизика, № 6, 1983, с. 315.

9. Bogoyavlensky Vasily, Bogoyavlensky Igor, Nikonov Roman et all New Catastrophic Gas Blowout and Giant Crater on the Yamal Penensula in 2020: Resualt of the Expedition and Data Processing // Geosciences February 8, 2021, 11, 71 (https: //doi.org /10.3390/ geosciences 11020071).

10. Golombek M., Warner N.H., Banerdt W.B. Geology of the InSight landing site on Mars // Nature Communication, #11, article # 1014, February 24, 2020.

Gilli G., Forget F., Spiga A., Navarro T., Millour E. et all Impact of Gravity Waves on the Middle Atmosphere of Mars: A Non‐Orographic Gravity Wave Parameterization Based on Global Climate Modeling and MCS Observations // Journal of Geophysical Research: Planets. Published: 07 February 2020 (https://doi.org/10.1029/2018JE005873).

Jakovsky Brus M., Edwards Cristofer E. Mars terraforming not possible using present-day technology //Nature Astronomy, #2, p. 634-639, Jule 31, 2018.

Masse M., Conway S.J., Gargani J. et all Transport processes induced by metastable boiling water under Martian surface //Nature Geoscience. # 9. 2016, p.425-428.

O’Callaghan Jonathan. Waters on Mars: discovery of three buried lakes intrigurs scientists // Nature. September 28, 2020, https://doi.org/10.1038/d41586-020-02751-1.

Sobolev Alexander, Asafov Evgeny V., Пurenko Andrey A., Arndt Nikolas T. at all Komatii reveal a hydrous Archaean deep-mantle reservoir // Nature, 2016, vol. 531, p. 628-632.

Yu Wang, Konstantin Glazyrin, Valerry Roizen et all. Novel Hydrogen Clathrate Hydrate // Physical Reviev Letters, vol.125, iss.25, published 18 December 2020.

Автор: Владимир Толкачёв, президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»